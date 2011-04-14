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۲۵ فروردین ۱۳۹۰، ۹:۵۷

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از خبرگزاریهای خارجی به شرح زیر است.

- انفجارهای عراق یک کشته و 16 مجروح به جا گذاشت.

- زینب الخواجه دختر یک مبارز بحرینی که از مدتی پیش به دلیل بازداشت پدرش در خانه او در اعتصاب به سر می برد حاکمان دیکتاتور این کشور را به نقض حقوق بشر متهم کرد.

- افسران و سربازان بیشتری از ارتش یمن به انقلابیون پیوستند.

- سازمان ملل متحد در گزارشی از کشته شدن 800 نفر در سال 2011 در جنوب سودان خبر داد.

- تظاهرات ضد دولتی در عربستان همچنان ادامه دارد.

- بیش از 3 میلیون لیبیایی نیاز به کمکهای غذایی و خارجی دارند.

- نخست وزیر مصر خواستار تجدید نظر در تمام قراردادهای گازی مرتبط با صادرات این محصول به اراضی تحت اشغال رژیم صهیونیستی شد.

- رئیس جمهوری آمریکا، برنامه خود را برای کاهش کسری بودجه این کشور تشریح کرد. در برنامه ارائه شده با افزایش مالیات ثروتمندان و کاهش هزینه ها طی ۱۲ سال کسری بودجه آمریکا به میزان چهار تریلیون دلار کاهش خواهد یافت.

- کشورهای عضو "گروه تماس" لیبی در نشست خود در دوحه قطر خواستار کناره گیری معمر قذافی از قدرت شدند.
 
- دادستان کل رژیم صهیونیستی می گوید در نظر دارد "آفیگدور لیبرمن"، وزیر امورخارجه این رژیم را به پولشویی و اختلاس متهم کند.
 
- دانشجویان در شهر حلب، دومین شهر بزرگ سوریه دست به تظاهرات زده و خواهان اصلاحات سیاسی شده اند.
کد مطلب 1288643

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