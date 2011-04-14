کارناوال دوچرخه سواری مسئولان ترکمن برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این مراسم با حضور فرماندار، مسئولان و کارکنان دستگاههای اجرایی شهرستان ترکمن، صبح پنجشنبه از مسیر فرمانداری شهرستان تا محل برگزاری نمایشگاه سلامت برگزار شد.

این حرکت نمادین در جهت فرهنگ سازی و حساس کردن مردم به انجام ورزش بویژه دوچرخه سواری در سطح شهر با هدف کاهش آلودگی هوا و صرفه جویی در مصرف سوخت، تامین سلامت افراد و پیشگیری از بیماریها انجام شد.

در پایان مراسم به شرکت کنندگان در این حرکت ورزشی به قید قرعه دو دستگاه دوچرخه و سکه طلا و جوایز دیگر توسط مرکز بهداشت شهرستان ترکمن اهداء شد.

فرماندار شهرستان ترکمن ضمن تبریک هفته سلامت اظهار داشت: جسمتان را برای خدمت به مردم قوی نگه دارید و قدمتان را برای برخورداری از عزمی راسخ استوار بردارید.



حمید قربان زاده افزود: سه شرط اساسی بر سلامت جسم و روح انسان خودشناسی، پذیرفتن خود، اعتماد به نفس و استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل هاست.



وی بر لزوم همکاری مجموعه دستگاههای اجرایی بمنظور خدمات رسانی مطلوب به مردم اشاره کرد و تصریح کرد: تعادل، تعامل و همکاری در بین دستگاههای اجرایی زمینه ساز توسعه بوده و این مهم در بین دستگاههای اجرایی و فرمانداری با نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و استاندار و مجموعه استانداری وجود دارد.