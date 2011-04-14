مازندران در ردیف پنج استان حادثه خیز کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی هاشمی حیدری صبح پنجشنبه در جلسه ستاد حوادث غیرمترقبه مازندران در استانداری افزود: تصمیمات ستاد بحران استان راهبردی بوده و نقش مهمی در زمان وقوع حوادث و بلایای طبیعی ایفا می کند.

وی با اشاره به اینکه شناخت بحران های طبیعی و مقابله صحیح با آن ها نیازمند بررسی علمی و پژوهشگاهی است، تصریح کرد: بررسی و پژوهش این مهم باید در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی و با همکاری دستگاه های عضو ستاد صورت پذیرد.

هاشمی، با بیان این نکته که مازندران یکی از پنج استان بلا خیز کشور است، خاطرنشان کرد: داشتن آمادگی برای مقابله با حوادث تهدید کننده نیازمند یک ستاد بحران قوی است.

وی، با توجه به عدم آمادگی کامل دستگاه های اجرایی در برابر بحران و فقدان سازه های مطمئن در ساخت و سازها، خواستار برنامه ریزی صحیح، مدون و منضبط دستگاه های عضو ستاد در مقابله با بحران شد.

جانشین مدیریت بحران مازندران با اشاره به اینکه اساس اقتصاد و زندگی مردم مازندران بر پایه کشاورزی است، بیان کرد: خشکسالی موضوع هر ساله در استان است که باید در طول سال به آن پرداخته شود و به جلسه خاصی محول نشود.

هاشمی با اشاره به اینکه در امر تصمیم گیری و اجرای مربوط به بحث سوخت باید هماهنگی لازم بین دستگاه ها وجود داشته باشد، عنوان کرد: به دلیل اهمیت موضوع سوخت در قانون هدفمند کردن یارانه ها، دستگاه ها به ایجاد نظم و هماهنگی فی مابین اهتمام ویژه داشته باشند.

وی پویایی فعالیت ستاد را در گرو ورود به موضوع پیشگیری و استفاده از بهره وری ناشی از آن دانست و گفت: اعضای ستاد باید دارای آمادگی کامل باشند تا در صورت بروز بحران، نخست کنترل آن را در دست گیرند.