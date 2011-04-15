۲۶ فروردین ۱۳۹۰، ۱۰:۲۱

نظریه انتقادی بررسی شد

نظریه انتقادی توسط استفان اریک برونر در قالب کتابی که توسط انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شده مورد بررسی و در آن آرای متفکران مکتب انتقادی چون هابرماس مورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نظریه انتقادی از دهه بیست میلادی و در آثار متفکران مکتب فرانکفورت ظهور و انعکاس یافت و بر حوزه‌های گوناگون تأثیر گذاشت.

متفکران مکتب فرانکفورت به دنبال کشف بیماری بودند که جوامع بدان مبتلا هستند. آنها علاوه بر کشف بیماری و مرض راه حل و درمانی را نیز برای این بیماری جستجو می‌کردند.

در واقع آنها به دنبال راه حل و درمانی برای مکاتب و ایدئولوژیهایی چون فاشیسم و سرمایه‌داری بودند. نویسنده در این اثر به آرای متفکران کلیدی و اصلی این مکتب نظیر جورج لوکاچ، تئودور آدورنو، والتر بنیامین، هربرت مارکوزه و یورگن هابرماس پرداخته است.

در این اثر مفاهیم و اصطلاحاتی که مکتب انتقادی را از مکاتب سنتی ماقبل خود مجزا می‌کند مورد توجه قرار گرفته است. مفاهیمی چون روش و کارگزار، بیگانگی و تجسد، صنعت فرهنگی و تساهل سرکوبگر بر اساس آرای متفکران مکتب انتقادی در این اثر مورد بررسی قرار می‌گیرند.

این اثر با عنوان "نظریه انتقادی" از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شده است.

