نقد منصفانه بزرگترین خدمت به مدیریت شهری است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سیدعلی آقازاده عصر چهارشنبه در دیدار صمیمی جمعی از سرپرستان خبرگزاری ها، سایت های خبری و نشریات محلی با شهردار کرج با تاکید بر اینکه دهه 90، دهه توجه بیشتر مدیریت شهری به رسانه هاست، اظهار داشت: رسانه های کلانشهر کرج سالی پرتلاش در راستای تحقق استان البرز و سفر هیئت دولت در قالب اولین سفر استانی رئیس جمهوری به این استان که از آن می توان به عنوان دو رویداد بزرگ استان در سال 89 یاد کرد، سپری کردند.

وی افزود:‌ پرسشگری و نقد منصفانه از اهم وظایف رسانه هاست که باید به عنوان پل ارتباطی میان مردم و مسئولان برزگترین خدمت را به شهروندان داشته باشد.

این مسئول با اشاره به اینکه مجموعه رسانه ای استان البرز با توجه به پتانسیل هایی که دارد در کمتر استانی مشاهده می شود، خاطر نشان کرد: کارنامه عملکردی برخی از رسانه ها که حتی به تازگی وارد این فضای حرفه ای شده اند اغلب قابل تقدیر بوده که نشان از ظرفیتهای بالای رسانه ای این استان به ویژه درمرکز استان تازه تاسیس البرز دارد.

مدیریت استان با استفاده از نقد سازنده می تواند گره گشایی کند

آقازاده با بیان اینکه تغییر نگرش مدیران استان به نقد سازنده و منصفانه می تواند در بسیاری از موارد گره گشای امور باشد، یادآور شد: مسئولان باید انتقادات سازنده را خوانده و از مواردی که مطرح می شود به بهترین وجه استفاده کنند. این مهم مادامی که بتواند به جایگاه واقعی خود دست یابد خواهد توانست علاوه بر تقویت رسانه ها در جهت حرفه ای شدن، گامی مهم درجهت بهبود وضعیت استان و شهرستان به شمار رود.

وی گفت: توجه و تاکید بر نقش موثر رسانه های دیجیتالی از جمله خبرگزاری ها و سایت های خبری که از بسیاری امکانات و خدمات حمایتی محروم هستند از جمله برنامه هایی است که در دستور کار شهرداری قرار می گیرد تا بتوانند به پشتوانه این مهم در راستای تقویت اقدامات خود گام بردارند.

مدیر شهری کلانشهر کرج مطبوعات و رسانه ها را رکن اساسی جامعه ذکر کرد و افزود: مطبوعات و رسانه های مکتوب نیز در حوزه فعالیتی خود با مسائل و مشکلاتی در حوزه تیراژ و عدم شناخت و استقبال مردمی مواجه هستند که با توجه مدیریت شهری و کلان استانی می توانند به حیات حرفه ای خود ادامه دهند.

وی تاکید کرد: دوری مسئولان از فضای رسانه منجر به خسارتهایی می شود که گاهی جبران آن را غیرممکن می کند. بنابراین لازم است با توجه بیشتر مسئولان به این امر مهم زمینه های رشد و پویایی استان را فراهم کرده تا خروجی آن افزایش رضایت مندی در میان مردم باشد.

ادامه حیات رسانه ها در گرو دموکراسی و آزادی اندیشه است

وی دربخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه ادامه حیات رسانه ها در گرو دموکراسی و آزادی بیان است، اظهار داشت: ادامه حیات رسانه ها در گرو آزادی اندیشه و حمایتهای مسئولان است که می تواند زمینه های لازم در جهت بهبود وضعیت فرهنگی و اصلاح الگوی فرهنگی به شمار رود.

این مسئول تاکید کرد: فرهنگ سازی در راستای استفاده مردم از خدمات ارائه شده با فعالیت رسانه ها امکان پذیر است که باید بیش از پیش مورد توجه مسئولان استان قرار گیرد.

به گفته شهردار کرج فعالیت مطبوعاتی وی در مقطعی نسبتا طولانی منجر به تجربه ای ارزنده شد که امروز می توان حاصل و خروجی آن را در سیستم مدیریت شهری مشاهده کرد چراکه آشنایی با فضای حرفه ای رسانه منجر شد علاوه بر آشنایی از نیازهای واقعی مردم فصل جدیدی را در برقراری ارتباط موثر با رسانه های شهرستان و استان رقم زند.

وی افزود: شهرداری به واسطه اقدامات متنوع در ارائه خدمات به مردم نهادی پرمشغله و پرتراکم است که امکان برقراری ارتباط تنگاتنگ و نزدیک را از مدیران می گیرد در این راستا ارتباط مستحکم و پیوسته با شهرداری به واسطه انتخاب و معرفی احمد خیری به عنوان مشاور رسانه ای که نماینده رسانه های شهرستان در سیستم مدیریت شهری است باعث شده شهرداری ارتباط بهینه تر و مناسبتری با اصحاب رسانه داشته باشد.

آقازاده اظهار امیدواری کرد: امیدوارم شهرداری کرج روزی دارای تشکیلات منسجمی باشد که بتواند بیشترین مفاهمه، مذاکره و نظارت را در جهت ارتقاء فرهنگ مردم و خدمت به آنان در اختیار داشته باشد.

وی یادآور شد: شهرداری کرج در نظر دارد با پیگیری و راه اندازی ابزارهای اطلاع رسانی مناسب زمینه های رشد و پویایی در سطح کلانشهر کرج را به وجود آورد که بدون همکاری همه جانبه اصحاب رسانه با این نهاد مردمی امکان پذیر نخواهد بود.

شهردار کلانشهر کرج در پایان سخنان خود شایعات مطرح شده در خصوص هرگونه جابه جایی در شهرداری کرج را رد کرد و گفت: تقویت مدیریت شهری در گرو برقراری ارتباط تنگاتنگ میان اصحاب رسانه با شهرداری است که امیدواریم با تدابیر اندیشده شده شاهد گامهای اساسی و تحولی بنیادین در حوزه اطلاع رسانی شهرداری کرج باشیم.

گفتنی است در پایان این نشست اصحاب رسانه با اهداء لوحی نفیس از حمایت های شهرداری کرج در راستای حمایت از رسانه های شهرستان و استان تقدیر کردند.