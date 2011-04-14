30 هزار واحد مسکن مهر در کرمانشاه آماده افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، کرامت نرگس نژاد شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای مسکن استان کرمانشاه که در استانداری برگزار شد، عملکرد استان را در خصوص بحث مسکن مهر در سال گذشته مثبت ارزیابی و تصریح کرد: در سال 89 خوشبختانه توانستیم رشد چشمگیری در این خصوص داشته باشیم و جا دارد از تمام عواملی که زمینه این موفقیت را فراهم آوردند تشکر کنیم.

وی با اشاره به اینکه عملیات احداث 60 هزار واحد مسکن مهر هم اکنون در استان آغاز شده است، پیشرفت فیزیکی مجموع این واحدها را 40درصد اعلام کرد.

نرگس نژاد ادامه داد: در سال گذشته موفق به تحویل چهار هزار واحد مسکونی مهر به متقاضیان مسکن مهر در سطح استان شدیم و با توجه به برنامه از پیش طراحی شده تا پایان شهریور سال جاری، 26 هزار واحد دیگر نیز باید به متقاضیان تحویل داده شود که با یاری خداوند این گونه نیز خواهد شد.

سال گذشته چهار هزار واحد مسکن مهر در کرمانشاه تحویل شد

وی با بیان اینکه برای تحویل 26 هزار واحد باقیمانده به متقاضیان تا پایان شهریور امسال، لازم است پروژه مسکن مهر استان در هر هفته سه درصد رشد داشته باشد، خاطرنشان کرد: خوشبختانه در بحث مسکن مهر با پیگیری های مداوم استاندار و سایر دستگاه های اجرایی هم اکنون به یکی از استان های نمونه کشور در این خصوص تبدیل شده و روند رو به رشد خود را نیز حفظ خواهیم کرد.

نرگس نژاد با تاکید براینکه خوشبختانه هم اکنون جدیت خوبی در خصوص بحث آماده سازی واحدهای مسکونی مهر در استان وجود دارد، از فعالیت سه شیفته اکثر پروژه های مسکن مهر در استان خبر داد و از تمامی دستگاه های مربوطه در رابطه با این پروژه خواست تا یک ماه پیش از آماده سازی و افتتاح واحدهای مسکونی مهر نسبت به تامین آب، برق، گاز و تلفن مورد نظر این واحدها اقدامات لازم و اساسی صورت گیرد.

وی همچنین نقش خبرنگاران را در پیشبرد اهداف پروژه مسکن مهر و آماده سازی آنها بسیار موثر ارزیابی کرد و گفت: اصحاب رسانه با اطلاع رسانی دقیق و به موقع خود، اعتماد سازی در خصوص مسکن مهر را در استان ایجاد کردند و به همین خاطر باید صمیمانه از آنها قدردانی کرد.

در ادامه این جلسه وضعیت تعدادی از پروژه های مسکن مهر در استان مورد ارزیابی قرار گرفت که براین اساس سایت هزار و 24 واحدی ایثار کرمانشاه با 46 درصد پیشرفت، بهترین عملکرد را در میان سایر پروژه ها از خود به جا گذاشته است.

هم اکنون در شهرستان کرمانشاه عملیات اجرایی 27 هزار و 895 واحد مسکونی مهر با 41 درصد پیشرفت فزیکی در حال اجراست.

در جلسه شورای مسکن استان وضعیت پروژه مسکن مهر شهرستانهای قصرشیرین و جوانرود نیز ارزیابی و مقرر شد این دو شهرستان شتاب بیشتری به آماده سازی واحدهای مسکونی خود ببخشند.