آرای کانت بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ایمانوئل کانت یکی از فیلسوفان برجسته و مهم در تاریخ فلسفه به شمار می‌رود. به اعتقاد نویسنده ایده‌آلیسم استعلایی کانت بر شک گرایی دیوید هیوم فائق آمد و مشکل و معضل میان تجربه گرایی و خردگرایی را حل و فصل کرد.

این ایده‌آلیسم استعلایی واقعیت جدیدی در مورد آزادی انسان و عامل اخلاقی ارائه و طرح کرد. فهم و درک فلسفه کانت برای هر دانشجوی فلسفه ضروری است.

یکی از ویژگیهای آراء و آثار کانت پیچیدگی آرای اوست. ایده‌های انقلابی او با یکدیگر مرتبط هستند. او این ایده‌ها را از طریق ادبیات و واژگان خاص خود بیان کرده که بسیار پیچیده و دشوار فهم هستند.

با توجه به ارتباط ایده‌های انقلابی کانتٰ بررسی مفاهیم و اصطلاحات به کار رفته در فلسفه او برای درک و فهم نظام فلسفی و پروژه فلسفی او حائز اهمیت هستند.

این کتاب بر آن است تا این موضوع را تحقق بخشد و مفاهیم مهم فلسفی مورد توجه کانت را به طور مقدماتی و ساده تبیین کند. فلسفه نظری، فلسفه عملی، زیبایی شناسی، الهیات و دین از جمله موضوعاتی هستند که در این کتاب مورد بررسی قرار می‌گیرند.

این کتاب با عنوان "ایمانوئل کانت: مفاهیم اساسی" از سوی انتشارات آکیومن منتشر شده است.