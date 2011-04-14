آرامگاه شیخ عطار نیشابوری گلباران شد

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، در این مراسم که ظهر پنجشنبه برگزار شد، حاضران به این عارف و شاعر بزرگ ادای احترام کردند.

در این مراسم معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی گفت: فرهنگ و تمدن نیشابور، افتخار خراسان و ایران است.

حسین عباس ‌زاده با اشاره به اینکه باید به فرهنگ و معماری گذشته اهمیت داد، اظهار داشت: امروز می‌توانیم مثل گذشته در فرهنگ، تمدن‌ ساز باشیم که آیندگان هم برای ما مجالس این چنین برپا کنند و به گذشته خود افتخار کنند.

در ادامه این مراسم محمد پروانه مهولاتی و علی‌رضا بدیع از شاعران برگزیده جشنواره شعر فجر کشور و ابراهیم لگزیان از شاعران برجسته شرق کشور در بیان عظمت عطار، اشعار خود را قرائت کرد.

اجرای موسیقی مقامی توسط گروه نیشابور به سرپرستی محسن قربانی و گروه موسیقی مقامی به سرپرستی سعید رضادوست، بخش‌های دیگر این مراسم بود.

آرامگاه عطار نیشابوری در میان باغی در جنوب شرقی نیشابور و در محوطه‌ای خارج از شهر در بلوار خیام و روبروی باغ و آرامگاه خیام در خیابانی به نام خیابان عرفان واقع شده است که انتهای آن به آرامگاه عطار و کمال‌الملک می‌رسد.