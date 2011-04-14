وزیران مسائل سیستان و بلوچستان را با نگاه ویژه دنبال کنند

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، رئیس جمهور عصر چهارشنبه در جلسه استانی هیئت دولت در زاهدان با اشاره به سابقه تمدنی چشمگیر بیش از پنج هزار ساله سیستان و بلوچستان اظهار داشت: سیستان و بلوچستان دیار نشر و نما و درخشش پهلوانی چون رستم بوده است که شاید در ذهن ما صرفا پهلوانی اسطوره ‌ای باشد اما در واقع نمایی از گرایشات، برجستگی‌ها، خواست‌ها و ویژگی‌های مردم سیستان و بلوچستان است .

وی گفت: داستان رستم قصه ‌ای نیست که آن را برای هم بخوانیم و عبور کنیم قصه رستم موضوع احیاء هویت ملتی است که به دنبال دین حنیف بوده و مأموریت دارد تا سرنوشت تاریخ و سرنوشت ملت‌ها را تغییر دهد.

وی افزود: ممکن است آن شاعر بزرگ به داستان رستم پر و بال داده باشد اما اصل موضوع این است که داستان رستم داستان همت‌ های بلند و غیرت و عزت مردم این دیار است .

احمدی‌ نژاد با اشاره به خفقان دینی حاکم در دوره خلفای عباسی بیان کرد: در آن دوره نیز که دشمنان رسول خدا مسند ایشان را غصب کرده بودند، دومین خیزش ملت ایران علیه این خفقان توسط یعقوب لیث صفاری صورت گرفت که این خیزش از این دیار خروشید .

وی سیستان و بلوچستان را دیار استعدادها و همت ‌های بلند، قناعت، ساده ‌زیستی، تحمل و وفاداری به ایران دانست و گفت: مردم سیستان و بلوچستان در سخت ‌ترین شرایط طبیعی و تاریخی همواره مقابل پیچیده ‌ترین توطئه ‌ها آگاهانه ایستاده و از مرزهای عزت و شرف و تمامیت ارضی کشور محکم و استوار پاسداری کرده ‌اند .

وی افزود: سرزمین سیستان و بلوچستان دیار مردان گمنام در زمین و شناخته شده و درخشان در آسمان است.

رئیس جمهور اهالی سیستان و بلوچستان را نجیب و با برکت برای ملت ایران توصیف کرد و گفت: بی ‌دلیل نیست که مردم این دیار از گذشته تا به ‌حال خاستگاه مستکبران و مفسدان برای توطئه علیه ملت ایران و شکستن روحیه مردم بوده است .

وی گفت: در هر سفری که به سیستان و بلوچستان آمده ‌ایم مردم را پرنشاط، امیدوارتر و مستحکم و حاضر در صحنه دیده‌ ایم و از اینجا به نمایندگی از ملت ایران صمیمانه از همه اقشار مردم سپاسگزاری کرده و از خدا می‌خواهم پرچم عزت مردم این دیار را همواره در اهتزاز نگاه دارد .

وی در بخش دیگری از سخنان خود، سیستان و بلوچستان را استان پهناور کشور و دارای اقلیم متنوع دانست و افزود: این استان جغرافیای وسیع با تراکم جمعیتی پایین دارد و باید برای پیشرفت آن کارهای بسیاری را انجام داد .

دکتر احمدی نژاد اظهار داشت: امروز در جمع مردم قول دادم که بیکاری در این استان ریشه‌ کن شود و از وزرای صنایع، جهاد کشاورزی و کار و امور اجتماعی می‌ خواهم که با همکاری استاندار کاری کنند تا این وعده طی چند سال آینده محقق شود .

وی خطاب به وزیر جهاد کشاورزی گفت: کشاورزی در سیستان و بلوچستان مظلوم واقع شده است، در نیمه جنوبی استان انواع محصولات گرمسیری به عمل می‌ آید و ماهیگیری از رونق نسبی برخوردار است ولی باید کاری کنیم که چهره کشاورزی استان دگرگون شود چرا که مردم در این استان هزاران سال با کشاورزی زیسته‌ اند و امروز نیز اگر روش‌ های مناسب کشاورزی در این منطقه به آنها یادآوری شود می ‌توانند رونق را به کشاورزی بازگردانند .

رئیس جمهور گردشگری و میراث فرهنگی استان را دارای ظرفیت‌های بسیار بالا عنوان کرد و افزود: طبق گزارش ‌ها میزان مسافران نوروزی سیستان و بلوچستان امسال با رشدی 64 درصدی نسبت به سال گذشته به 800 هزار نفر رسید اما لازم است مسئولان سازمان گردشگری از آژانس‌ های مسافرتی بخواهند که تورهای ویژه گردشگری و استانگردی برای سیستان و بلوچستان ترتیب دهند و دولت نیز به این تورها یارانه بدهد تا گردشگری استان رونق یابد .

وی با اشاره به بعد مسافت استان از مرکز و خشکسالی بخش عمده سیستان و بلوچستان بیان داشت: این شرایط باعث شده بخش خصوصی تمایل زیادی برای سرمایه‌ گذاری در استان نداشته باشد لذا لازم است دولت وارد عرصه شده و با سرمایه ‌گذاری‌ های زیربنایی، سرمایه ‌گذاران را نیز ترغیب به حضور در استان کند .

وی گفت: استبداد در طول سالیان طولانی، خشکسالی از گذشته تا به‌حال و در حال حاضر نیز حضور دشمنان انسانیت در منطقه همواره مردم این دیار را تحت فشار گذاشته و لازم است با کار جهادی شرایطی به ‌وجود آوریم که مردم از این فشار رهایی یابند .

دکتر احمدی ‌نژاد تکمیل راه‌ آهن چابهار – مشهد را مورد تأکید قرار داد و افزود: این خط راه‌ آهن می‌ تواند استان را به راه‌ آهن سراسری کشور متصل کرده و تحولی اساسی در سیستان و بلوچستان ایجاد کند .

رئیس‌ جمهور از وزرا و اعضای هیئت دولت خواست در جلسه چهارشنبه شب در بخش ‌های گازرسانی منطقه، احداث و اصلاح جاده‌ های استان، سرمایه‌ گذاری در معادن استان، ایجاد بازارچه‌ های مرزی برای استفاده توده مردم مرزنشین، احیاء دریاچه هامون و بهره ‌گیری معیشتی و رفاهی از آن، ساماندهی مرزها و روستاها، تسریع در اجرای پروژه ‌های تربیت ‌بدنی، زیبا سازی شهرها، افزایش سرانه تخت‌ های بیمارستانی و تکمیل خانه ‌های پزشکان و افزایش پوشش آموزش و پرورش به صد درصد، تصمیمات مناسبی اتخاذ کنند .