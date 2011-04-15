۲۶ فروردین ۱۳۹۰، ۱۰:۰۵

همایش فلسفه برگزار می‌شود

همایش فلسفه روز جمعه 26 فروردین با سخنرانی کورا دیاموند استاد فلسفه و حقوق دانشگاه ویرجینیا در دانشگاه پسیفیک اورگن در آمریکا برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش موضوعات گوناگون فلسفی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند و به طور مستقیم از طریق رادیو "گفتگوی فلسفی" پخش می‌شود. سخنران افتتاحیه این همایش کورا دیاموند استاد فلسفه و حقوق دانشگاه ویرجینیا است.

دیاموند متخصص فلسفه ویتگنشتاین و فرگه است. او در حوزه‌هایی چون فلسفه زبان، اخلاق و فلسفه سیاسی و فلسفه و ادبیات صاحبنظر است.

فعالیت رادیو "گفتگوی فلسفی" به بررسی موضوعات و مسائل فلسفی به ویژه مسائلی که مرتبط با زندگی روزمره هستند و به مسائلی که ذهن بسیاری از مردم متوجه آنها است اختصاص دارد. برای نمونه مسائلی چون مهندسی ژنتیک، فضیلت و آرای دکارت در این رادیو مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
 
 

