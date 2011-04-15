ایجاد شبکه تلفن همراه ویژه در لیبی از سوی مخالفان قذافی

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه ساخت این شبکه جدید ابتدا بر روی یک دستمال سفره ترسیم شد و سپس با کمک کشورهای عربی امکان برقراری اولین تماس های تلفنی شهروندان لیبیایی با یکدیگر و با خارج از کشور پس از گذشت یک ماه از زمانی که قذافی دسترسی شهروندان را به خدمات تلفن همراه و اینترنت قطع کرده است، به وجود آمد.

این شبکه جدید تلفن همراه که در تاریخ 12 آوریل 2011 راه اندازی شده است به ابزار اصلی مخالفان رژیم دیکتاتور تبدیل شده و با وجود اینکه قدرتی برابر قدرت سلاح به آنها نمی دهد اما امکان جذب پشتیبانی های بین المللی را برای رهبران مخالفان افزایش می دهد.

بر اساس گزارش فاکس نیوز، مهندسان لیبیایی برای ربودن شبکه تلفن تحت نفوذ قذافی به بخشی از آن نفوذ کرده و مسیر کابلهای آن را به صورتی تغییر دادند که بتوان از آن به صورت مستقل و به دور از کنترل عوامل قذافی در سازمان ارتباطات لیبی استفاده کرد. سخنگوی دولت لیبی در پاسخ به سوالی که درباره شبکه تلفن همراه مخالفان لیبی مطرح شد پاسخ داد تا کنون چیزی در این باره نشنیده است.