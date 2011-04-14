تمامی استانها صاحب دانشگاه ویژه فرهنگیان می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، حمیدرضا حاجی بابایی شب چهارشنبه در دیدار با فرهنگیان منتخب سیستان و بلوچستان گفت: با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی از امسال همه دانشگاه های تربیت معلم که پیش از این زیر نظر وزارت علوم فعالیت می کردند، تحت نظارت آموزش و پرورش قرار خواهند گرفت.

وی از اختصاص هزار میلیارد تومان اعتبار برای مقاوم سازی مدارس سراسر کشور در بودجه امسال خبر داد و گفت: با وجود 12 میلیون دانش آموز ساخت مدارس و تجهیز همزمان آنها به تمامی امکانات آموزشی مهمترین اولویت کاری امسال آموزش و پرورش است .

وی افزود: بزودی 32 ساختمان آموزشی توسط این وزارتخانه در هر یک مراکز استان های کشور با نماد معماری اسلامی - ایرانی برای آشنایی بیشتر دانش آموزان بومی هر منطقه از تاریخ کهن سرزمینشان ساخته می شود.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه امسال 70 طرح آموزشی توسط وزارت آموزش و پرورش در کشور اجرا می شود، بر تغییر ساختار آموزش و پرورش، کتب درسی و برگزاری آزمون استخدامی برای تامین نیروهای مورد نیاز آموزش و پرورش تاکید کرد.

وی با تاکید بر اینکه عملکرد آموزش و پرورش کشور در حال تحول است، بیان کرد: نوع تعریف مدارس باید در نظام تعلیم و تربیت کشور تغییر کند و برای دانش آموزان در فوق برنامه ها همراه با مباحث سنگین درسی، کلاس های ورزشی نیز بگذارند .

وی گفت: طرح تعطیلی پنجشنبه مدارس ابتدایی از ابتدای سال تحصیلی 90-91 به صورت رسمی و اجباری اجرا خواهد شد .