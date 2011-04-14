ساخت دبیرستان معارف اسلامی در گناباد با کمبود اعتبار مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر در گناباد، حجت‌الاسلام عباسعلی فاطمی ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: دبیرستان صدرای گناباد، نخستین دبیرستان علوم و معارف اسلامی پسران در استان خراسان رضوی است که سه سال پیش، با جذب 30 دانش آموز در مقطع اول متوسطه در ساختمانی اجاره ای دایر شده است.

وی افزود: تاکنون با جذب 60 دانش‌ آموز مستعد این مدرسه توانسته است زمینه مشارکت دانش آموزان در آینده مدیریت کشور را فراهم کند، ولی حل مشکلات آن از سوی مسئولان کشوری جدی گرفته نشده است.

فاطمی افزود: با پیگیریهای مکرر، زمین ساختمان دبیرستان یاد شده در نقطه بسیار مناسبی از شهر گناباد به این منظور اختصاص یافته ولی با وجود قول مساعد مسئولان در تأمین اعتبار ساخت، هنوز اعتباری برای این منظور از سوی سازمان مرکزی مدارس صدرای کشور تخصیص نیافته است.

وی با بیان اینکه زمینه جذب حداقل 120 دانش آموز دیگر فراهم است، افزود: در صورت تامین اعتبار و حمایت در آغاز سال تحصیلی جدید این تعداد دانش آموز جذب مدرسه صدرای گناباد می شوند.

وی با بیان اینکه ساخت ساختمان دبیرستان صدرای پسرانه شهرستان گناباد حداقل پنج میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد افزود: سه سال قبل با حضور رئیس سازمان دبیرستان‌های علوم و معارف اسلامی کشور کلنگ ساخت ساختمان دبیرستان صداری گناباد به زمین زده شد و با پیگیریهای صورت گرفته، مقدمات راه اندازی مدارس معارف دخترانه نیز دراین شهرستان وجود دارد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناباد با بیان اینکه برنامه های فرهنگی مسجد محوری در هشت مسجد این شهرستان به اجرا گذاشته شده، افزود: این برنامه در چهار مسجد دیگر شهرستان نیز، به اجرا گذاشته خواهد شد.

وی گفت: شهرهای گناباد، بیدخت، کاخک و روستاهای پرجمعیت شهرستان در مرحله نخست تحت پوشش برنامه های فرهنگی مسجد محوری قرار گرفته اند.

وی هدف از اجرای این برنامه را ترویج فرهنگ مطالعه، تقویت برنامه های مذهبی، استمرار در برگزاری جلسات قرآنی و احکام با حضور استادان و روحانیون مستقر در مساجد ذکر کرد.