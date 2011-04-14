مطالبات پیمانکاران راه آهن تهران - همدان پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، علی نیکزاد صبح پنجشنبه در بازدید از قطعه دوم راه آهن تهران - همدان اظهار داشت: در اجرای این پروژه عملیات اجرایی دو قطعه اول به یک پیمانکار و سه قطعه دیگر نیز پیمانکار دیگری واگذار شده است.

نیکزاد با اشاره به اینکه قرارداد این طرح در مرحله اجراست، گفت: تا پایان سال جاری باید زیرسازی این پروژه تکمیل شود.

وی با بیان اینکه تصمیمات لازم برای اجرای قطعه راه آهن همدان - سنندج در استان کردستان اتخاذ می شود، گفت: وزارت راه و ترابری بودجه مناسبی را در سال جاری به اجرای این پروژه اختصاص خواهد داد.

راه آهن همدان - تهران - سنندج 122 میلیارد اعتبار می خواهد

سرپرست وزارت راه و ترابری بودجه برآورد شده برای اجرای این طرح را 121 میلیارد و 800 میلیون تومان ذکر کرد و گفت: پیمانکاران برای اجرای سریع این طرح آمادگی خود را اعلام کرده اند.

علی نیکزاد با تاکید بر اینکه بدهی پیمانکاران این پروژه سال 91 پرداخت خواهد شد، گفت: بدهی های پیشین وزارت راه و ترابری نیز در سال های آینده پرداخت می شود.

وی با اشاره به اینکه عملیات ریل گذاری راه آهن همدان - تهراه - سنندج سال آینده آغاز خواهد شد، گفت: شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران تامین واگن و لوکوموتیو را باید مد نظر داشته باشد.

سرپرست وزارت راه و ترابری با بیان اینکه این پروژه به دلیل متصل کردن مرکز کشور به غرب کشور از اهمیت زیادی برخوردار است، گفت: باید در اجرای سریعتر آن تلاش کرد.

وی به اولویت های وزارت راه و ترابری در سال جاری اشاره کرد و با بیان اینکه مسئولان وزارتخانه مجاهدت در کارهای عمرانی را اولویت امسال می دانند، گفت: ساماندهی و اولویت بندی پروژه‌ها در راه سازی و ساخت بزرگراه و آزاد راه آغاز شده است.

خودکفایی در توسعه زیرساختهای حمل و نقل از اولویتهاست

نیکزاد با تاکید بر اینکه کاهش عمر ناوگان حمل و نقل و خودکفایی در توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل از دیگر اهداف وزارت راه و ترابری در سال جاری است، اضافه کرد: توسعه بخش‌های مختلف هوایی، دریایی، بندری و ریلی و توسعه ترانزیت در کشور از جمله اهدافی است که وزارت راه و ترابری در سال‌جاری در پیش گرفته است.

سرپرست وزارت راه و ترابری با تاکید بر اینکه کشور هم اکنون به جایگاه مناسبی در توسعه زیرساخت‌ها رسیده است، گفت: به طور قطع در تمام بخش‌های حمل و نقل اعم از جاده‌ای دریایی ریلی و هوایی توان پشتیبانی از صنعت بومی کشور وجود دارد.