رئیس اداره عملیات هوانوردی فرودگاه رشت در این باره گفت: با هدف اجرای سامانه مدیریت ایمنی در فرودگاههای کشور از جمله فرودگاه سردار جنگل رشت سمینار آموزشی مقدمات اجرای سیستم مدیریت ایمنی در فرودگاههای کشور به میزبانی فرودگاه بین المللی سردار رشت برگزار شد.

جعفر منفردی افزود: در این سمینار آموزشی موضوعاتی نظیر اجرای سیستم مدیریت ایمنی در فرودگاههای کشور، اجزاء سیستم مدیریت ایمنی، بسترسازی و طرح اجراء، اطلاعات ایمنی و طرح اضطراری از سوی کارشناسان دفتر استانداردهای فرودگاهی بحث و گفتگو خواهد شد.

وی ادامه داد: این سمینار آموزشی در فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت به مدت 10 ساعت برگزار و به 16 نفر از شرکت کنندگان در این سمینار آموزشی از سوی دفتر استانداردهای فرودگاهی و اداره کل فرودگاه گیلان گواهی صادر می شود.

رئیس اداره عملیات هوانوردی فرودگاه رشت ادامه داد: شرکت فرودگاههای کشور به عنوان شرکت مادر تخصصی فرودگاهی نیازمند اجرای سامانه مدیریت ایمنی safety management system یا SMS است و گام نخست در برنامه اجرای سامانه، ترویج فرهنگ و آموزش ایمنی است.