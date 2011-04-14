بیداری اسلامی در خاورمیانه در حال افزایش است

محمدرضا صابری در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، در راستای تحولات اخیر در کشور بحرین اظهار داشت: بیداری اسلامی در کشورهای منطقه خاورمیانه روز به روز در حال افزایش است و مردم با سرنگونی حکومت های مستبد برای ایجاد کشوری اسلامی تلاش می کنند .

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران انفجار نور بود و از نور آن خیرات و برکات به داخل و خارج کشور افشانده شد، افزود: انقلاب ملت ایران زمینه و چراغ راه سایر ملل و کشورهای اسلامی شده و ریشه تمام مخالفت ‌ها با ملت ایران را باید در همین موضوع جستجو کرد .

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کشور عربستان با در خطر دیدن منافع و خودکامگی خود در منطقه با همدستی آمریکا به تخریب مساجد در بحرین متوسل شده است .

صابری در خصوص تحولات مصر نیز بیان داشت: مصر کشوری نخیت در مسایل سیاسی و اجتماعی در خاورمیانه محسوب می شود و اثرگذاری زیادی در منطقه دارد .

وی افزود: بیداری مردم مصر و سرنگونی حکومت حسنی مبارک سبب شد تا دیگر کشورهای مسلمان منطقه نیز علیه حکومت های مستبد قیام کنند .

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: تخریب سمبل های اسلامی و اعتقادی مردم سبب راسخ تر شدن آنان در اعتقادات و ایستادگی برای خواسته هایشان می شود .