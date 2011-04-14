به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمد رضا آشتیانی قبل از ظهر پنج شنبه در همایش یکصدمین سال تاسیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشورکه در سالن همایشات اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قم برگزار شد در سخنانی به انتقال آب به قم اشاره کرد و اظهار داشت: پروژه انتقال آب از سرشاخه‌های دز، از سالهای قبل آغاز شده بود و بنده در دوره هفتم مجلس بازدیدی که از این طرح داشتم، اجرای طرح رضایت بخش نبود و آن زمان گفتم این آب با این وضعیت تا ۲۰ سال آینده نیز به قم نمی‌رسد اما با تلاش دولت نهم و دهم و با عنایت ویژه شخص رئیس جمهور این پروژه سامان یافت و امروز مراحل نهایی خود را پشت سر می‌گذراند.



وی از سفر هیئت دولت به استان قم در اواخر هفته آینده خبر داد و عنوان کرد: پروژه عظیم آب‌رسانی از سر شاخه‌های دز به استان قم در اواخر هفته آینده و به دست رئیس جمهور افتتاح خواهد شد.



امکانات شهری قم به روز شود



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی اجرای پروژه‌های عمرانی مختلف در استان قم را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: در طی سال‌های اخیر، قم به کارگاه بزرگ سازندگی تبدیل شده است که این امر نتیجه تلاش مسئولین استان است.



وی خاطرنشان کرد: استان قم جایگاه ویژه‌ای دارد که ۱۶ هزار نفر از ۷۰ ملیت مختلف در دانشگاه بین‌المللی قم که‌‌ همان جامعه المصطفی است در حال تحصیل‌اند که همین امر اقتضا می‌کند که امکانات شهری قم به روز شود.



آشتیانی در ادامه با اشاره به تلاش‌های فراوان دولت در بخش‌های مختلف کشور اظهار داشت: دولت تلاش‌های فراوانی را در کشور و به خصوص در مناطق محروم انجام داده است و ایجاد عدالت اجتماعی در جامعه را دنبال می‌کند.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در استان قم با همت مسئولان و دولت مشکلات بسیاری از پروژه‌های عمرانی که در گذشته نیمه کاره‌‌ رها شده بود را برطرف و آن‌ها را به روزرسانی کرد.



اگر سازمان ثبت اسناد نبود امنیت عمومی جامعه خدشه دار می‌شد



عضو جامعه مدرسین حوزه در بخش دیگری از سخنان خود، وظیفه سازمان ثبت اسناد و املاک را خطیر برشمرد و اظهار داشت: این سازمان در ایجاد آرامش روحی و روانی در جامعه نقش بسزایی دارد و طی این سال‌ها زمین‌های مختلف موجود در کشور را تفکیک و آن دسته از املاکی که متعلق به بیت المال بوده است ولی در بلوکه عده خاصی قرار داشت با پس گیری این زمین‌ها حق مردم را به آن‌ها بازگرداند.



وی ادامه داد: اگر فعالیت‌های این سازمان نبود عده‌ای زیاده خواه طغیان و حق مردم را به ناحق غصب می‌کردند و سازمان اسناد و املاک در کشور در زمینه ایجاد آرامش اجتماعی جامعه قدم‌های خوبی برداشته است.



آشتیانی افزود: اگر این سازمان وظایف خود را به درستی انجام ندهد عده‌ای از مردم از حق قانونی خود محروم می‌شوند و این امر باعث ایجاد خلل و مشکل در جامعه خواهد شد و امنیت عمومی مردم خدشه دار می‌شود.

