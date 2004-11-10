مجتبي جبل عاملي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت: در قانون قبلي مبارزه با مواد مخدر هيچ صراحتي دررابطه با مواد مخدر صنعتي وجود نداشت. اما در قانون جديد به طور كامل و مفصل دراين باره توضيح داده شده است.

وي افزود: براي مبارزه با اين مواد در درجه اول بايد اطلاع دقيق و كاملي در رابطه با انواع مواد مخدر صنعتي داشته باشيم، به همين منظورشناسايي اين مواد و كسب اطلاعات دقيق در اين باره در قانون جديد پيش بيني شده است.

قائم مقام دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت : ستاد مبارزه با مواد مخدر تمام تلاش خود را براي جلوگيري از آلوده شدن افراد سالم به اين مواد و بهبود افراد معتاد به كار مي بندد و ما اميدواريم با تصويب قانون جديد بتوانيم گام هاي موثري در زمينه مبارزه با مواد مخدر برداريم.

جبل عاملي در پايان به روند تصويب قانون جديد مواد مخدر اشاره كرد و افزود: كميسيون مقدماتي بررسي قانون با نمايندگان دستگاه هاي ذيربط برگزار شد و آخرين جلسه بررسي قانون جديد مواد مخدر روز اول آذر ماه در محل ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار و بعد از آن براي تصويب نهايي برگزار مي شود.