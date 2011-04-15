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۲۶ فروردین ۱۳۹۰، ۱۰:۱۴

برنامه های سفر آیت الله نوری همدانی به خراسان شمالی اعلام شد

برنامه های سفر آیت الله نوری همدانی به خراسان شمالی اعلام شد

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی برنامه های سفر پنج روزه آیت الله نوری همدانی به خراسان شمالی را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، حجت الاسلام زین العابدین روحانی نیا در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: عصر پنج شنبه آیت الله نوری همدانی وارد استان خراسان شمالی می شود و در اولین برنامه اش به استان ساعت 16 و 30 دقیقه با خانواده معظم شهدا، ایثارگران جانبازان و عموم مردم در مصلی امام خمینی(ره) شهرستان بجنورد خواهد داشت.

وی ادامه داد: آیت الله نوری همدانی روز جمعه نیز به شهرستان اسفراین سفر می کند.
 
وی اضافه کرد: دیدار با علماء طلاب، فضلاء، مبلغین و مبلغات استان نیز روز شنبه ساعت 9 صبح در مصلی امام خمینی(ره) صورت می گیرد.
 
روحانی نیا خاطرنشان کرد: در همین روز آیت الله نوری همدانی به شهرستان مانه و سملقان سفر می کند و روز یکشنبه با بانوان سطح استان، همزمان با شهادت حضرت زهرا(س) دیداری دارد.
 
وی برنامه های روز یکشنبه و دوشنبه را دیدار با مردم شهرستان شیروان، دیدار با نیروهای مسلح استان و نشست با مدیران نخبگان و فعالان سطح استان اعلام کرد.
 
این اولین مرجع عالیقدر تشیع است که بعد از تاسیس خراسان شمالی به این استان بطور رسمی سفر می کند.
کد مطلب 1288781

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