برنامه های سفر آیت الله نوری همدانی به خراسان شمالی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، حجت الاسلام زین العابدین روحانی نیا در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: عصر پنج شنبه آیت الله نوری همدانی وارد استان خراسان شمالی می شود و در اولین برنامه اش به استان ساعت 16 و 30 دقیقه با خانواده معظم شهدا، ایثارگران جانبازان و عموم مردم در مصلی امام خمینی(ره) شهرستان بجنورد خواهد داشت.

وی ادامه داد: آیت الله نوری همدانی روز جمعه نیز به شهرستان اسفراین سفر می کند.

وی اضافه کرد: دیدار با علماء طلاب، فضلاء، مبلغین و مبلغات استان نیز روز شنبه ساعت 9 صبح در مصلی امام خمینی(ره) صورت می گیرد.

روحانی نیا خاطرنشان کرد: در همین روز آیت الله نوری همدانی به شهرستان مانه و سملقان سفر می کند و روز یکشنبه با بانوان سطح استان، همزمان با شهادت حضرت زهرا(س) دیداری دارد.

وی برنامه های روز یکشنبه و دوشنبه را دیدار با مردم شهرستان شیروان، دیدار با نیروهای مسلح استان و نشست با مدیران نخبگان و فعالان سطح استان اعلام کرد.

این اولین مرجع عالیقدر تشیع است که بعد از تاسیس خراسان شمالی به این استان بطور رسمی سفر می کند.