بستر توسعه در سیستان و بلوچستان مهیا شد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، آزاد ظهر پنجشنبه در جلسه مشترک مدیران سیستان و بلوچستان با رئیس جمهور اظهار داشت: دستورات موکد رئیس جمهور اسلامی ایران بستر توسعه را برای این استان فراهم کرده است.

وی گفت: انتظار می رود با اجرای مصوبات جدید و تاکید دکتر احمدی نژاد تا پایان کار دولت دهم این استان به روند قابل قبولی در بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برسد .

وی افزود: هشت هزار واحد مسکن مهر در سیستان و بلوچستان ساخته شد که بیشتر آن تحویل متقاضیان شده است و بقیه در دست تحویل است.

استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: این استان با 3.4 درصد رشد جمعیت نرخ بالایی در مقایسه با سایر نقاط کشور دارد که این عامل کار دولت را سنگین تر کرده است زیرا سازمانها باید خدمات خود را با شتاب بیشتری ارائه دهد .

وی گفت: فقط طی عمر دولت نهم 400 هزار نفر به جمعیت سیستان و بلوچستان اضافه شد که این رقم بالا نیازمند و خواستار امکانات جدید است.

وی افزود: در عین حال طی پنج سال گذشته شاخصها در تمام بخشهای سیستان و بلوچستان از رشد خوبی برخوردار بود مثلا مراکز آموزش عالی از 20 به 46، سرانه فضای ورزشی از 14به 47 سانتیمتر، مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از 16 به 26 مرکز ، کتابخانه از 41 به 48 و مدارس از پنج هزار و 500 به شش هزار و 254 مورد افزایش یافت.

آزاد اظهار داشت: در تمام 14 شهرستان سیستان و بلوچستان بیمارستان جدید در دست ساخت است همچنین شمار مراکز قبلی از 15 به 18مورد افزایش یافت و سایر شاخصهای بهداشت و درمان نیز رشد خوبی داشت .

وی با بیان اینکه هزار و 700 میلیارد تومان فقط برای گازرسانی به سیستان و بلوچستان هزینه شده است، گفت: ضریب نفوذ تلفن ثابت از 22 به 76 و تلفن همراه نیز از 4 به 34 درصد رسید و بزرگراه، راههای اصلی و فرعی شهر و روستایی نیز در این استان رشد چشمگیری داشته است.

وی افزود: دولت شمار پایانه های مرزی را در سیستان و بلوچستان دو برابر کرد همچنین گمرک های مرزی استان از پنج به هفت مورد افزایش و این روند رو به رشد همچنان ادامه دارد .

در این جلسه دکتر احمدی نژاد سوالاتی از مدیران سیستان و بلوچستان در رابطه با حوزه کاری زیر مجموعه پرسید و بر ارائه خدمات مطلوب و روان با حداقل هزینه جاری به مردم این استان تاکید کرد .