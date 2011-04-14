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۲۵ فروردین ۱۳۹۰، ۱۷:۰۳

85 هزار نامه مردمی در زاهدان جمع آوری شد

85 هزار نامه مردمی در زاهدان جمع آوری شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری سیستان و بلوچستان گفت: براساس شمارش اولیه در نخستین روز سومین دور از سفرهای استانی رئیس جمهور به استان افزون بر 85 هزار نامه مردمی در زاهدان جمع آوری شد.

حسین سنجرانی در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان، اظهار داشت: از این تعداد 50 هزار نامه مردمی در محل سخنرانی ریاست جمهوری در استادیوم 17 شهریور زاهدان جمع آوری شده است.

وی گفت: ساختمان و مکان مناسبی در حال آماده سازی برای استقرار اعضای ستاد پاسخگویی به نامه های مردمی در این دور از سفر ریاست جمهوری است.

وی افزود: براساس پیش بینی ها، بیش از 300 هزار نامه و درخواست مردمی در سومین سفر استانی هیات دولت به استان توسط مراکز پستی تمام شهرستان ها جمع آوری خواهد شد.

مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری سیستان و بلوچستان بیان داشت: کار شمارش نامه های مردمی از امروز شروع خواهد شد.

وی گفت: مجموع نامه های مردم این استان به رئیس جمهور در دور اول و دوم سفر هیئت دولت به این استان 880 هزار مورد بوده است.

وی افزود: بیش از 90 درصد این نامه ها تاکنون مورد بررسی قرار گرفته است.

کد مطلب 1288798

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