85 هزار نامه مردمی در زاهدان جمع آوری شد

حسین سنجرانی در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان، اظهار داشت: از این تعداد 50 هزار نامه مردمی در محل سخنرانی ریاست جمهوری در استادیوم 17 شهریور زاهدان جمع آوری شده است.

وی گفت: ساختمان و مکان مناسبی در حال آماده سازی برای استقرار اعضای ستاد پاسخگویی به نامه های مردمی در این دور از سفر ریاست جمهوری است.

وی افزود: براساس پیش بینی ها، بیش از 300 هزار نامه و درخواست مردمی در سومین سفر استانی هیات دولت به استان توسط مراکز پستی تمام شهرستان ها جمع آوری خواهد شد.

مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری سیستان و بلوچستان بیان داشت: کار شمارش نامه های مردمی از امروز شروع خواهد شد .

وی گفت: مجموع نامه های مردم این استان به رئیس جمهور در دور اول و دوم سفر هیئت دولت به این استان 880 هزار مورد بوده است .