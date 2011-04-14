توسعه صنعت آب در هرمزگان سهم بسزایی در جهاد اقتصادی دارد

جعفر زیرراهی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس، نام گذاری سال جاری را از سوی مقام معظم رهبری به نام جهاد اقتصادی، فرصتی خوب برای تمام مردم، مدیران و مسئولان در استان خواند و بیان کرد: ایشان در پیام نوروزی بر لزوم اصلاح شیوه های آبیاری و اصلاح الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی تاکید داشتند و ما هم تکلیف داریم با توجه به استفاده 92 درصدی آب در بخش کشاورزی، فرهنگ و شیوه های نوین آبیاری را در استان رونق و گسترش دهیم تا با صرفه جویی از این منابع خدادادی به پیشرفت و توسعه استان کمک کنیم.

زیرراهی، اجرا و بهره برداری به موقع پروژه های عمرانی آب در استان را مهم خواند و اظهار داشت: در همین رابطه کارهای خوبی در استان در سال گذشته به انجام رسیده است و ما مصمم هستیم در سال جهاد اقتصادی با حرکتی جهادگونه و تلاشی مضاعف، پروژه های تامین آب را با سرعت و کیفیت بالا به انجام برسانیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان یادآور شد: چندین پروژه عمرانی در بخش آب در استان در حال انجام است که امیدواریم در سال جاری به بهره برداری برسد.