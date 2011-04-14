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۲۵ فروردین ۱۳۹۰، ۱۳:۵۸

دیدار اعضای فراکسیون دانشگاههای مجلس با مراجع تقلید در قم

قم - خبرگزاری مهر: رئیس و تعدادی از اعضای فراکسیون دانشگاههای مجلس شورای اسلامی در سفری به قم با تعدادی از مراجع تقلید دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در قم  اعضای فراکسیون دانشگاهیان مجلس روز پنجشنبه با حضرات آیات عبدالکریم موسوی اردبیلی و لطف الله صافی گلپایگانی و حجت الاسلام سید محمد سعیدی امام جمعه قم دیدار و گفتگو کردند.

این افراد همچنین دقایقی پیش به دیدار آیت الله عبدالله جوادی آملی در بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء رفتند.

دیدار با آیت الله شهرستانی نماینده آیت الله العظمی سیستانی در ایران، حضور در کتابخانه آیت الله العظمی مرعشی نجفی و دیدار با آیت الله جعفر سبحانی از دیگر برنامه های اعضای فراکسیون دانشگاهیان مجلس در قم است.

بر اساس این گزارش نمایندگانی همچون مصطفی کواکبیان رئیس فراکسیون دانشگاهیان مجلس، دلاور، نصیری، موسوی مبارکه، جلالیان، موسوی و رحمانی در این دیدارها حضور دارند.

همچنین حجت الاسلام علی بنایی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی نیز همزمان با دیدار آیت الله جوادی آملی به جمع اعضای  فراکسیون دانشگاهیان مجلس شورای اسلامی پیوسته است.

کد مطلب 1288809

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