به گزارش خبرنگار مهر، کاهش تدریجی سهمیه بنزین نیمه یارانه ای (400 تومانی) و اتمام بنزین یارانه ای (100 تومانی) ذخیره سازی شده در کارتهای هوشمند سوخت، فروش بنزین آزاد در جایگاه‌های کشور افزایش داده است.

نوروز امسال با اختصاص 120 لیتر سهمیه بنزین به خودروها متوسط مصرف این فرآورده پرطرفدار نفتی با افزایش مسافرتهای برون شهری از مرز 66 میلیون لیتر در روز عبور کرد اما با به پایان رسیدن تعطیلات مصرف بنزین کشور هم با سقوطی آزاد روبرو شده است.

بر این اساس در سومین هفته فصل بهار مصرف بنزین کشور نسبت به تعطیلات نوروزی حدود 25 درصد در روز کاهش یافت به عبارت دیگر در سومین هفته فروردین به طور متوسط روزانه 53 میلیون لیتر بنزین مصرف شد که نسبت به هفته ما قبل آن متوسط مصرف این محصول نفتی روزانه بیش از 17 میلیون لیتر کاهش یافته است.

پیش بینی می شود با کاهش تدریجی بنزین ذخیره سازی شده در 11 میلیون کارت هوشمند سوخت در کنار کاهش متوسط مصرف این فرآورده نفتی فروش با نرخ آزاد بنزین در جایگاههای سوخت کشور افزایش یابد.

مطابق با آمارهای رسمی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در شرایط فعلی میزان بنزین ذخیره سازی شده در کارت هوشمند سوخت خودروهای شخصی به کمتر از 300 میلیون لیتر رسیده که نسبت به اسفند ماه سال گذشته ذخیره بنزین کارتها به نصف کاهش یافته است.

همچنین همزمان با کاهش ذخیره بنزین سهمیه ای در کارتهای سوخت میزان فروش بنزین آزاد در سطح جایگاه‌های کشور از نیمه دوم فروردین ماه امسال افزایش قابل توجه ای پیدا کرده است و آمارها از فروش روزانه بیش از 10 میلیون لیتر بنزین 700 تومانی حکایت دارد.

ناصر رئیسی فرد در گفتگو با مهر با اشاره به افت فروش بنزین کشور با به پایان رسیدن تعطیلات نوروزی، گفت: در حال حاضر میزان فروش بنزین با نرخ یارانه ای (یکصد تومانی) به کمترین میزان پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها رسیده است.

رئیس انجمن جایگاهداران سوخت سراسر کشور با تاکید بر اینکه هم اکنون 65 درصد فروش بنزین جایگاهها با نرخ نیمه یارانه ای انجام می شود، تصریح کرد: همچنین میزان فروش بنزین آزاد با قیمت 700 تومانی رشد قابل توجه ای پیدا کرده است.

این مقام مسئول با یادآوری کاهش فروش سوخت منجر به افت حاشیه سود اقتصادی در جایگاههای سراسر کشور شده است از اختلالات در سامانه هوشمند سوخت و نرخ کارمزد به عنوان مهمترین چالشهای پیش روی جایگاه داران سراسر کشور یاد کرد و افزود: با وجود افزایش قیمت بنزین پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تاکنون نرخ کارمزد فروش فرآورده های نفتی اصلاح نشده است.

رئیسی فرد از احتمال ورشکستگی تعدادی از جایگاههای سوخت در صورت ادامه شرایط فعلی خبر داد و خاطر نشان کرد: در حال حاضر میزان فروش بنزین و گازوئیل در برخی از جایگاهها تا مرز 50 درصد کاهش پیدا کرده است.

بازار کارگاههای زیر پله ای CNG طلا شد

به گزارش مهر، در حال حاضر یکهزار و 656 جایگاه عرضه CNG در استانهای مختلف کشور در مدار بهره برداری قرار دارد و به طور همزمان امکان عرضه گاز طبیعی از طریق 9 هزار و 548 نازل CNG به خودروهای دوگانه سوز کشور وجود دارد.

کاهش سهمیه بنزین کارتهای هوشمند سوخت موجب شده است که در کنار افزایش فروش بنزین آزاد میزان تقاضا برای خرید CNG به عنوان سوخت جایگزین بنزین افزایش یابد و به عبارت دیگر در روزهای اخیر بار دیگر صف به برخی از جایگاههای گاز بازگردد.

در همین حال سیدمسعود میرکاظمی وزیر نفت اخیرا یکی از مهمترین دلایل وجود صف در برخی از جایگاههای CNG در تهران و برخی از شهرهای بزرگ کشور را مصرف زودهنگام سهمیه بنزین نیمه یارانه ای (بنزین 400 تومانی) خودروها اعلام کرده و به مهر گفته است: با توجه به مقرون به صرفه بودنCNG در مقایسه بنزین 700 تومانی استفاده از این حامل انرژی توسط مردم افزایش یافته است.



به گفته این عضو کابینه دولت پس از پایان یافتن سهمیه بنزین 400 تومانی خودروها میزان متقاضیان استفاده از جایگاه های سی.ان.جی آغاز می شود و این در حالی است که برخی از جایگاههای سی.ان.جی در شهرستانها به دلیل نبودن مشتری درخواست تعطیلی جایگاهها را داده اند.



مطابق با استانداردهای بین المللی باید به ازای هر یکهزار تا یکهزار و 500 خودروی گازسوز در کشور یک جایگاه CNG باید وجود داشته باشد که در شرایط فعلی با توجه به فعالیت بیش از دو میلیون خودروی گازسوز تعداد جایگاههای موجود پاسخگوی تقاضا برای عرضه این حامل انرژی نیست.

این در حالی است که علاوه بر برنامه ریزی برای ساخت 500 جایگاه جدیدCNG اخیرا دولت فعالیت کارگاههای مجازCNG را ممنوع کرده است که این موضوع افزایش فعالیت جایگاههای زیر پله ای و تبدیل غیر استاندارد خودروهای بنزینی به دوگانه سوز را به همراه داشته است.

فعالان صنعت سی.ان.جی اخیرا تعداد کارگاههای غیر مجاز و زیر پله ای تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانه سوز را بیش از یکهزار کارگاه عنوان می کنند و معتقدند تعطیلی کارگاههای مجز با توجه به افزایش تقاضا برای استفاده ازCNG منجر به توسعه فعالیت کارگاههای زیر پله ای خواهد شد.