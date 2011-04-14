تدوین 18 پرونده قضایی علیه "بن علی"/ تلاش برای تحویل دیکتاتور از سعودی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مسئولان تونس 18 مورد پرونده قضایی علیه زین العابدین بن علی تهیه کرده اند که شامل قتل عمد و قاچاق مواد مخدر است.

"الازهر القروی الشابی" وزیر دادگستری تونس شب گذشته در گفتگو با تلویزیون تونس اظهار داشت توطئه علیه امنیت کشور و استفاده از مواد مخدر از دیگر اتهامات بن علی محسوب می شود.

وی خاطرنشان کرد: وزارت دادگستری تاکنون 44 پرونده قضایی علیه بن علی، خانواده، معاونان و نزدیکان وی آماده کرده و به دنبال راه هایی است تا بتواند بن علی فراری را برای محاکمه از عربستان سعودی تحویل بگیرد.

خاطرنشان می شود زین العابدین بن علی در پی قیام مردمی تونس سرانجام پس از 23 سال حکومت دیکتاتوری 14 ژانویه به عربستان سعودی فرار کرد.

مسئولان تونس 26 ژانویه از اینترپل خواستند تا به آنها در دستگیری بن علی، همسر و دیگر اعضای خانواده وی کمک کند.