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۲۵ فروردین ۱۳۹۰، ۱۴:۳۱

وزیر خارجه فرانسه:

قذافی در آینده لیبی جایی نخواهد داشت

قذافی در آینده لیبی جایی نخواهد داشت

وزیر امور خارجه فرانسه با بیان اینکه قذافی جایی در آینده لیبی نخواهد داشت، خواستار خروج وی از این کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "آلن ژوپه" که پیش از آغاز کنفرانس کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) و پس از دیدار با همتای آلمانی خود در برلین صحبت می کرد، گفت : یک راه حل سیاسی برای لیبی پیدا خواهد شد، اما در این راه حل جایی برای رهبر لیبی در آینده این کشور وجود ندارد.

امروز قرار است نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو ناتودر برلین برگزار شود و یافتن راهی برای پایان دادن به جنگ در لیبی از دستور کار مهم این نشست خواهد بود.

در همین رابطه نشست دیگری نیز تحت عنوان "گروه تماس" روز گذشته در دوحه پایتخت قطر برگزار شد که در این نشست شرکت کنندگان خواستار کمک به انقلابیون لیبی شدند.

کد مطلب 1288828

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