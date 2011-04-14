مشکل اصلی جهان اسلام انحطاط مسلمانان است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام نجف لکزایی قبل از ظهر پنجشنبه در همایش اسلام و حکومت که در مجتمع آموزش عالی فقه برگزار شد گفت: مشکل اصلی در سطح جهان امروز، نظام سلطه است همان طور که مشکل اصلی در جهان اسلام، انحطاط است.
وی ادامه داد: اگر از امام خمینی (ره) بپرسیم مشکل اصلی جهان اسلام چیست میفرمایند انحطاط فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی جهان اسلام به علت وجود حکام وابسته آنها است.
لکزایی اظهار داشت: امام خمینی معتقد بودند که باید جهان اسلام و مخصوصا علما فکری برای این مسئله بکنند اگر ما بخواهیم با سلطه مقابله کنیم باید ریشه آن را پیدا کنیم.
لکزایی بیان کرد: از دید امام این موضوع به ناآگاهی جهانیان و آگاهیهای غلط بازمیگردد متأسفانه در سطح نخبگان و رسانهها و حتی در سطح تئوریها در جهان این حرف تبلیغ میشود که اگر کسی زور دارد حق دارد و میگویند «الحق لمن غلب».
انتقاد از حق وتو در سازمان ملل
وی ادامه داد: در سازمان ملل که برای تامین صلح و امنیت جهانی درست شده چیزی به نام شورای امنیت درست کردهاند که ۱۵ عضو دارد و تنها ۵ عضو حق وتو دارند البته حقی است که خودشان برای خودشان درست کردهاند و معنای آن این است که اگر همه دنیا نظری دارند، این ۵ کشور میتوانند آن را رد کند.
رئیس پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی تصریح داشت: این نظریه در دانشگاههای دنیا با عنوان واقعیت و رئالیسم تدریس و توجیه میشود و ناآگاهی مردم در سطح جهان سبب شده تا نظام سلطه تبدیل به نهاد و قانون و رفتار و ساختار شود.
راه حل مقابله با استعمار آگاهی بخشی به مردم جهان است
لکزایی بیان کرد: راه حل این مسایل، آگاهی بخشی است که امام از آن به «یقظه» تعبیر میکند؛ امام بیش از ۷۰ بار به این آیه استناد کردهاند که «قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنی و فردی» از این رو آگاهی بخشی وظیفه نخبگان است و اگر نخبگان خودشان توجیه کننده نظام سلطه باشند همان وضعیتی است که عالمان درباری به آن گرفتارند و فتوا میدهند و قیام در برابر حکام وابسته را محکوم میکنند.
این استاد حوزه ادامه داد: با توحید و اصول دین، عقل انسانها شکوفا میشود و اگر عقل شکوفا شد انسان حاکمیت طاغوت را نمیپذیرد بنابراین وظیفه عالمان تقویت عقول مردم است.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی مشکل اصلی جهان اسلام را انحطاط مسلمانان عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام نجف لکزایی قبل از ظهر پنجشنبه در همایش اسلام و حکومت که در مجتمع آموزش عالی فقه برگزار شد گفت: مشکل اصلی در سطح جهان امروز، نظام سلطه است همان طور که مشکل اصلی در جهان اسلام، انحطاط است.
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