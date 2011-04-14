ایران رتبه نخست تعداد مقالات علمی بین المللی را در جهان کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، حسین نادری منش ظهر پنجشنبه در سومین دور سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به سیستان و بلوچستان در جمع اساتید دانشگاه های زاهدان اظهار داشت: نظام جمهوری اسلامی در فرآیند تربیت نیروی انسانی متخصص و تولید علم قدم نخست را برداشت و در سال گذشته رتبه نخست در تولید مقالات علمی بین المللی در جهان را کسب کرد.

وی گفت: این رتبه در حالی بدست آمد که بیشتر انرژی کشور در سالهای گذشته صرف بازسازی خسارت های ناشی از جنگ تحمیلی شد و تنها حرکت جدی در این راستا از 15 سال گذشته آغاز شد .

وی افزود: جمهوری اسلامی قبل از انقلاب در سال 1358 تنها 450 مقاله علمی بین المللی طی یک سال تولید کرد، در حالی که در سال گذشته بیش از 17 هزار مقاله علمی بین المللی عرضه داشت .

معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه رشد در تولید مقالات علمی علیرغم همه تحریم ها شکل گرفت، بیان داشت: کسب این رتبه جهانی براساس اصل همگرایی و توانمندی و همت همه جانبه کشور اعم از اساتید، مسئولان و وجود زیرساخت ها است .

وی گفت: جمهوری اسلامی ایران توسعه دانش و اقتدار علمی را مهمترین عامل رشد و توسعه خود دانسته و معتقد است که رشد علمی باید یک توزیع همه جانبه باشد و بر همین اساس سفرهای استانی دولت شکل گرفته است.

وی توسعه علمی مناطق محروم کشور را طی 30 سال گذشته مورد اشاره قرار داد و افزود: در حدود 30 سال پیش در این استان 300 دانشجو در رشته های فنی و مهندسی و تربیت معلم مشغول تحصیل بودند که اکنون این رقم به 83 هزار دانشجو در بیش از 200 رشته رسیده است .

نادری منش اظهار داشت: پس از انقلاب به طور عام رشد قابل توجهی در آموزش عالی شکل گرفت و جمعیت 175 هزاری دانشجویان کشور به سه میلیون و 800 هزار دانشجو رسید و 20 برابر رشد کرد .

وی گفت: در دولت دهم بحث توسعه همه جانبه به ارتقای کیفی و کمی آموزش عالی مبدل شد و با وجود موفقیت در ارتقای کمی دانشجو ارتقای کیفی آموزش با برنامه های پیش بینی شده و همکاری اساتید به طور قطع محقق می شود .

با حضور معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری چندین طرح در دانشگاه سیستان و بلوچستان آغاز یا بهره برداری شد.