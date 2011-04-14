به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام نجف لکزایی قبل از ظهر پنجشنبه در همایش اسلام و حکومت که در مجتمع آموزش عالی فقه برگزار شد، با بیان اینکه هدف نهایی ما همان طور که امام خمینی(ره) فرمودند تشکیل اتحاد جماهیر اسلامی است خاطرنشان کرد: امروز نزدیک به ۶۰ کشور اسلامی داریم که اگر اراده مردم بر آنها حاکم شود چه اتفاقی خواهد افتاد؛ کشورهای اروپایی اتحادیه مشترک، پارلمان مشترک و... دارند چرا نباید میان مسلمانان این مسایل اتفاق بیفتد.
این پژوهشگر حوزوی تأکید کرد: حرکت مردم در سطح منطقه نوید این بیداری را میدهد و انشاء الله با گسترش این بیداریها که دنیای کفر از هیچ طریقی نمیتواند جلوی آن را بگیرد انشاءالله شاهد اتحاد جماهیر اسلامی و در نهایت حکومت جهانی حضرت بقیه الله خواهیم بود.
مسلمانان از امکانات اندک در مقابل استکبار نهراسند
استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه آگاهی بخشی اسلام با فطرت هماهنگ است از این رو در جهان اسلام پذیرش دارد تصریح کرد: ما نباید از امکانات اندک و... بترسیم زیرا خداوند در قرآن وعده فرموده است که چه بسیار اقوامی که با امکانات اندک بر دیگرانی که امکانات زیاد دارند به اذن خدا غلبه میکنند همان طور که انقلاب اسلامی در این ۳۲ سال با اندک امکانات توانست به این همه رشد و پیشرفت برسد.
رسالت حوزه آگاه کردن مردم جهان است
وی تصریح کرد: امام خمینی میفرمایند ما باید گرایشات افراد را تصحیح کنیم تا بدانند چه چیز رذیلت و چه چیز فضیلت است، بدانند که ظلم و طاغوت رذیلت است.
لکزایی بیان کرد: ریشه مشکلات ناآگاهی جهانیان و راه حل آن آگاهی بخشی است و هیچ راه دیگری هم ندارد.
وی تاکیدکرد: وضع مطلوب حکومت جهانی اسلام است و تصحیح گرایشها و رفتارها و باورها و... برای رسیدن به این موضوع است.
لکزایی اضافه کرد: ناآگاهی مسلمانان از اسلام ریشه گرفتاریها در دنیای اسلام است و راه حل آن این است که حوزه اسلام ناب را معرفی کند و امروز این موضوع رسالت حوزههای علمیه است و اگر افراد درست شدند جامعه نیز درست میشود.
در همایش اسلام وحکومت بیان شد:
تحولات منطقه نویدبخش تشکیل اتحاد جماهیر اسلامی است
قم - خبرگزاری مهر: رئیس پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تاکیدکرد: حرکت مردم در سطح منطقه نوید بیداری اسلامی است و انشاء الله با گسترش این بیداریها شاهد اتحاد جماهیر اسلامی و در نهایت حکومت جهانی حضرت بقیه الله خواهیم بود.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام نجف لکزایی قبل از ظهر پنجشنبه در همایش اسلام و حکومت که در مجتمع آموزش عالی فقه برگزار شد، با بیان اینکه هدف نهایی ما همان طور که امام خمینی(ره) فرمودند تشکیل اتحاد جماهیر اسلامی است خاطرنشان کرد: امروز نزدیک به ۶۰ کشور اسلامی داریم که اگر اراده مردم بر آنها حاکم شود چه اتفاقی خواهد افتاد؛ کشورهای اروپایی اتحادیه مشترک، پارلمان مشترک و... دارند چرا نباید میان مسلمانان این مسایل اتفاق بیفتد.
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