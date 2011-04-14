مجتمع آموزشی نابینایان در زاهدان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، وزیر آموزش و پرورش ظهر پنجشنبه ضمن افتتاح این مرکز از بخشهای مختلف آن دیدن کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر اظهار داشت: این مجمتع دارای بخش های مختلفی است که اکنون فقط ساختمان آموزشی آن به اتمام رسیده است .

ابراهیم اعتصام گفت: هشت میلیارد ریال اعتبار برای ساخت بخش آموزشی این مجتمع با هزار و 428 متر مربع زیر بنا هزینه شده است .

وی افزود: هزینه ساخت بخش آموزشی مجمتع نابینایان زاهدان از محل اعتبارات اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان تامین شد.

مجتمع آموزشی نابینایان زیر پوشش اداره آموزش و پرورش استثنایی سیستان و بلوچستان در شهر زاهدان قرار دارد.