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۲۵ فروردین ۱۳۹۰، ۱۷:۲۰

مجتمع آموزشی نابینایان در زاهدان افتتاح شد

مجتمع آموزشی نابینایان در زاهدان افتتاح شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: بخش آموزشی مجتمع نابینایان زاهدان با حضور وزیر آموزش و پرورش افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، وزیر آموزش و پرورش ظهر پنجشنبه ضمن افتتاح این مرکز از بخشهای مختلف آن دیدن کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر اظهار داشت: این مجمتع دارای بخش های مختلفی است که اکنون فقط ساختمان آموزشی آن به اتمام رسیده است.

ابراهیم اعتصام گفت: هشت میلیارد ریال اعتبار برای ساخت بخش آموزشی این مجتمع با هزار و 428 متر مربع زیر بنا هزینه شده است.

وی افزود: هزینه ساخت بخش آموزشی مجمتع نابینایان زاهدان از محل اعتبارات اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان تامین شد.

مجتمع آموزشی نابینایان زیر پوشش اداره آموزش و پرورش استثنایی سیستان و بلوچستان در شهر زاهدان قرار دارد.

کد مطلب 1288850

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