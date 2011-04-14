از انتصاب بقایی تا برکناری اشتهاردی با پیامک/ اخراج متقابل دیپلماتهای کویتی

به گزارش خبرنگار مهر، درهفته ای که پشت سر گذاشتیم رخدادهای سیاسی بوقوع پیوست که از جمله آن می توان به برگزاری پنجمین جشن ملی فناوری هسته‌ای، برکناری اسفندیار رحیم مشایی از سرپرستی نهاد ریاست جمهوری و انتصاب حمیدبقایی بجای وی، بررسی استرداد لایحه تجارت؛ لایحه ای که 3 سال وقت مجلس را گرفت و مظلومیت ارتش از زبان فرمانده نیروی زمینی این نیرو اشاره کرد.

بخشی از این وقایع را با هم مرور می کنیم:

*برگزاری پنجمین جشن ملی فناوری هسته‌ای

رئیس جمهور کشورمان در این هفته از تولید دی اکسید اورانیوم طبیعی با خلوص هسته‌ای به عنوان خوراک نیروگاه آب سنگین اراک، رادیو داروی ،64CU-ATSM، ساخت دستگاه طیف سنج جرمی چهار قطبی، استقرار هم‌زمان سامانه‌های پرتودهی در دو استان کشور، تولید ژنراتور رادیو دارویی گالیوم-68 / ژرمانیوم – 68 برای اولین بار در آسیا، تولید ایزوتوپ‌های پایدار در مجتمع آب سنگین اراک و ساخت اولین شتابگر الکترواستاتیک 200kev به عنوان دستاوردهای جدید ایران رونمایی کرد.

احمدی نژاد در این مراسم با بیان اینکه بیستم فروردین در تاریخ کشورمان روز بسیار مهمی است، اظهار داشت: برازنده ملت ایران است که به مرکز تولید و صدور دانش هسته‌ای در دنیا تبدیل شود.

* ورود نیروگاه بوشهر به مرحله قدرت درنیمه اردیبهشت



علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در این هفته از ورود نیروگاه اتمی بوشهر به مرحله قدرت و بحرانی در فاصله 15 تا 20 اردیبهشت خبر داد.



وی در خصوص مذاکرات با 1+5 از نامه کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران خبر داد و گفت: پاسخ دبیر شورای عالی امنیت ملی به اشتون در دست آماده شدن است.

*برکناری مشایی و انتصاب بقایی



رئیس جمهور این هفته در دو حکم جداگانه حمید بقایی، رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را با حفظ سمت به عنوان معاون امور اجرایی خود و سرپرست نهاد ریاست جمهوری منصوب کرد.



در حقیقت احمدی نژاد با انتصاب بقایی بعنوان سرپرست نهاد ریاست جمهوری مشایی را از این سمت برکنار کرد.

محمود احمدی نژاد طی این حکم شنیده های چند ماه اخیر مبنی بر عزیمت حمید بقایی از ساختمان میراث فرهنگی در جیحون به خیابان پاستور را محقق و با حفظ سمت های دیگر، بقایی را به عنوان معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری منصوب کرد.

حمید بقایی که در دولت نهم عنوان قائم مقامی ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را داشت و بلافاصله پس از آغاز دولت دهم معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شد، قبلا در رادیو تهران مسئول سایت و سپس در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران رئیس دفتر مشایی بود.

وی هم اکنون معاون رئیس جمهور در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ، دبیری «شورای عالی مناطق آزاد کشور و ویژه اقتصادی»، مشاورت ویژه رئیس جمهور در امور آسیا و عضویت در کارگروه ترانزیت وزارت راه و ترابری را به عهده دارد و این بار علاوه بر مشاغل فوق از سوی محمود احمدی نژاد به سمت معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری برگزیده شده است.



* بررسی استرداد لایحه تجارت؛ لایحه ای که 3 سال وقت مجلس را گرفت



مجلس شورای اسلامی بررسی استرداد لایحه تجارت را در حالی طی این هفته در دستور کار قرار داد که کلیات آن تصویب ، بررسی حدود 90 درصد آن در کمیسیون قضایی حقوقی مجلس انجام شده است و استرداد آن طبق آئین نامه داخلی مجلس نیازمند رای نمایندگان است.

قانون تجارت ایران مصوب 1311 است که از قانون تجارت 1807 کشور فرانسه اقتباس شده است و به دلیل گذشت زمان طولانی و دگرگونی در شرایط اقتصادی جهانی و تحولات اجتماعی در حال حاضر از هماهنگی لازم برخوردار نیست.

درنهایت لایحه تجارت تهیه شده در سال 82 ، آبان ماه سال 87 در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید. سپس در آذرماه با درخواست 35 تن از نمایندگان و با رای موافق صحن علنی مجلس، لایحه قانون تجارت طبق اصل 85 قانون اساسی به کمیسیون تخصصی واگذار شد . ابتدا مقرر شد این لایحه در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد اما نهایتا به دلیل جنبه حقوقی این لایحه، کار به کمیسیون قضایی حقوقی مجلس سپرده شد.



*تصویب بودجه 90 با فراغ بال در مجلس



لایحه بودجه 90 کل ‌کشور در حالی این هفته درمجلس بررسی می‌ شود که به نظر می‌رسد نمایندگان ملت برخلاف سالهای گذشته عجله‌ای برای بررسی و تصویب سریع برنامه کاری یکساله کشور ندارند و مجلس در صحن علنی لایحه بودجه را در یک شیفت کاری بررسی می کند.



لایحه بودجه سال90، اولین لایحه بودجه در تاریخ نظام جمهوری اسلامی است که بررسی آن در مجلس با تاخیر و در سال اجرای همان بودجه انجام می شود.

به عبارت دیگر دولت دهم سال گذشته رکورد تاخیر در ارائه لایحه بودجه کل کشور را شکست ، مجلس نیز به دلیل نداشتن وقت کافی برای بررسی این لایحه، بررسی آن را به سال 90 موکول کرد و امسال قرار است با فراغ بال و لغو روال عادی کار چند شیفته و فشرده ، آن را در صحن مجلس بررسی کند.

براساس ماده 216 آیین نامه داخلی مجلس دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا پایان آذرماه هر سال به مجلس تسلیم نماید.

این تصمیم مجلس در حالی است که رئیس جمهور نیز در اولین واکنش خبری خود به عدم تصویب لایحه بودجه 90 در سال گذشته در مجلس هفته گذشته در کنفرانسی خبری گفت: بودجه ما خلاصه و شفاف است ، ما پس از تصویب قانون برنامه‌ی پنجم که 30 بهمن انجام شد، در اول اسفند قانون بودجه را ارایه دادیم و مجلس هم می‌توانست در عرض یک ماه این قانون را تصویب کند، اما کارهای دیگری داشت و صلاح دانست که تصویب آن را به امسال موکول کند و مشکلی هم در این زمینه ایجاد نمی‌شود.

سال 1390 اولین سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی است که دو ماهه اول آن بدون تصویب لایحه بودجه از سوی مجلس و با مجوز تخواه دو ماهه به دولت آغاز می شود.

لایحه بودجه 90 اولین لایحه ای است که بررسی آن با فراغ بال از سوی نمایندگان مجلس انجام می شود وتنخواه دوماهه دولت برای هزینه کرد تا پایان اردیبهشت ، زمینه ساز بی اعتنایی به آغاز نخستین سال اجرای برنامه توسعه پنجم ، بدون برنامه مدون و عدم هرگونه شتاب قوه قانونگذاری برای رفع این نقیصه شده است.

مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس خبرداد که با وجود تاکید کمیسیون اقتصادی مجلس بر عدم امکان تحقق درآمد 62 ملیارد تومانی پیشنهادی دولت از هدفمندی یارانه ها با شرایط اعلام شده ، کمیسیون تلفیق این رقم را تصویب کرد.



* اخطار رسمی مجلس به دولت درپی تاخیر در معرفی وزیر ورزش و جوانان



علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی این هفته در پاسخ به یک اخطار قانون اساسی در مجلس اعلام کرد: معاون نظارت مجلس درباره تاخیر دولت در معرفی وزیر ورزش و جوانان به دولت اخطار داده است و این موضوع در حال پیگیری است.

پیش از این رئیس مجلس نیز در نامه ای به رئیس جمهور این موضوع را تذکر داده بود.

تشکیل وزارت ورزش و جوانان 13 دیماه سال 89 در مجلس تصویب شد و مهلت سه ماهه رئیس جمهور برای معرفی وزیر برای این وزارتخانه 20 فروردین امسال به پایان رسید.

*اخراج تعدادی دیپلمات کویتی از ایران



جمهوری اسلامی ایران در واکنش به ادعاهای کویت مبنی بر دخالت ایران در امور این کشور و اخراج برخی دیپلمات های ایرانی ، در اجرای عمل متقابل تعدادی از دیپلمات های کویتی را اخراج کرد.



پیش تر دولت کویت با طرح واهی همکاری دیپلماتهای ایرانی با شبکه جاسوسی در کویت اقدام به اخراج تعدادی از دیپلماتهای کشورمان کرده بود.

* مراسم سالگرد شهادت امیر صیاد شیرازی برگزار شد

در هفته ای که گذشت مراسم دوازدهمین سالگرد شهادت امیر سپهبد علی صیاد شیرازی در مسجد جهاد ستاد کل نیروهای مسلح با حضور جمعی از مقامات لشکری و کشوری برگزار شد.

امیر سرتیپ سید حسام هاشمی رئیس دفتر عمومی حفاظت اطلاعات فرماندهی معظم کل قوا در رابطه با شهید صیاد شیرازی با بیان اینکه صیاد شیرازی مصمم به تدوین تاریخ جنگ بود، در خصوص شائبه اختلاف شهید صیاد شیرازی با سردار محسن رضایی در زمان جنگ تحمیلی گفت: اصلا اختلافی بین شهید صیاد شیرازی با سردار محسن رضایی وجود نداشت البته ممکن بود که دیدگاههای عملیاتی متفاوت باشد اما این به معنای اختلاف بین آنها نبود.

* امیر پوردستان: ارتش مظلوم است/ "خدمات متقابل ارتش و ایران" را ارائه می‌کنم

در هفته ای که گذشت نشست خبری امیر سرتیپ احمد رضا پوردستان برگزار شد، وی در این نشست خبری از استقرار پادگانهای جدید ارتش در همه نقاط مرزی کشور خبر داد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش پس از اتمام سخنانش با تاکید بر اینکه رسانه ها باید بیشتر به تبیین خدمات و اقدامات ارتش بپردازند، گفت: می خواستم در این نشست مانند شهید مطهری که کتاب خدمات متقابل "اسلام و ایران" را به رشته تحریر درآورد من هم خدمات متقابل "ارتش و ایران" را ارائه کنم زیرا تاکنون ارتش مظلوم واقع شده است.

* تعداد کشته شدگان سوریه کمتر از کسانی است که توسط آمریکا در عراق و افغانستان کشته شده اند

رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران این هفته در نخستین کنفرانس مطبوعاتی هفتگی خود در سال 90 ضمن تبریک سال جدید شمسی، حادثه انفجار مترو در بلاروس در پی اقدام تروریستی را محکوم و با خانواده های صدمه دیدگان ابراز همدردی کرد.



در این نشست خبرنگار آسوشیتدپرس در سئوالی جهت دار از سخنگوی وزارت خارجه ایران سئوال کرد آیا می دانید چند نفر در تحولات اخیر سوریه کشته شده اند که مهمانپرست در پاسخ به وی گفت: این را می دانم که تعدادشان بسیار کمتر از کسانی است که توسط آمریکا در عراق و افغانستان کشته شده اند.

*انجام هشتاد و نهمین سفر استانی احمدی نژاد



در این هفته رئیس جمهور و هیئت دولت در ادامه دور سوم سفرهای استانی و همزمان با هشتاد و نهمین سفر به استان سیستان و بلوچستان سفر کردند. با این حساب تنها 2 سفر استانی (استانهای قم و کردستان) برای پایان دور سوم سفرها باقیست.

* جوانفکر سرپرست موسسه مطبوعاتی ایران شد

در هفته ای که پشت سر گذاشتیم کاوه اشتهاردی از مدیرمسئولی موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران برکنار شد وعلی‌اکبر جوانفکر به عنوان سرپرست موسسه مطبوعاتی ایران انتخاب شد.

در این رابطه جوانفکر گفته بود که البته مدیران مسئول زیرمجموعه‌های موسسه مطبوعاتی ایران همچنان به کار خودشان ادامه می‌هند که از جمله آنها کاوه اشتهاردی مدیرمسئول روزنامه ایران است که همچنان در این مسئولیت هستند و من تنها با انجام امور اجرایی موسسه به وی کمک می‌کنم تا با فراغ بال بیشتر به روزنامه بپردازند.



اما این درحالیست که مدیرعامل پیشین موسسه مطبوعاتی ایران گفته بود از تغییر خود اطلاع نداشتم و تنها از طریق خبرها و پیامک از این موضوع آگاه شدم و منتظر حکم برکناری خود هستم.



