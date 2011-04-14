جهاد اقتصادی موتلفه همکاری با کمیته امداد امام خمینی است

به گزارش خبرنگار مهر حبیب الله عسگراولادی که ظهر امروز پنج شنبه در اجلاس سراسری دبیران استانی حزب موتلفه اسلامی سخن می گفت با اشاره به آیاتی از سوره ماعون گفت: اگر کسی از سفره محرومان بی خبر باشد دین را تکذیب کرده است.

وی ادامه داد: ماعون به معنی این است که ما با استفاده از امکانات خود زندگی دیگران را به چرخش بیاندازیم و خود نیز بتوانیم زندگی راحتی داشته باشیم.

دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری با بیان اینکه فاصله طبقاتی در جامعه آبروی اسلام را می برد تصریح کرد: باید سعی کنیم به زندگی دیگران و مشکلات آنها توجه کنیم و تا جایی که می توانیم به آنها کمک کنیم.

نماینده مقام معظم رهبری در کمیته امداد امام خمینی تاکید کرد: ما در کمیته امداد و در سال جهاد اقتصادی به این نتیجه رسیدیم که باید کسانی که توان کار دارند و نیاز به وام های بانکی دارند کمیته امداد ضمانت آنها را قبول کند و همچنین در حوزه وام مسکن نیز این ضمانت را انجام دهیم تا آنها بتوانند از پس مشکلات خود برآیند.

وی با بیان اینکه جهاد اقتصادی حزب موتلفه این است که با کمیته امداد امام خمینی رابطه نزدیکی داشته باشد افزود: موتلفه باید تلاش کند خانواده های یتیم و بی سرپرست را شناسایی کند و نیازهای آنها را تا جایی که می تواند برطرف کند چرا که محروم یابی از وظایف موتلفه است.

عسگراولادی ادامه داد: رابطه شایسته و مناسب کمیته امداد و حزب موتلفه موجب عملی شدن اکران ایتام و کمک به محرومین می شود و ما باید در کمیته امداد و حزب موتلفه اولین لبیک گویا به دعوت رهبر معظم انقلاب باشیم.

وی همچنین با اشاره به توزیع سهام عدالت توسط دولت گفت: در این خصوص از ریس جمهور تشکر می کنیم اما انتقاداتی نیز به این طرح وارد است چرا که این طرح هم امدادی است و هم موجب جهاد اقتصادی می شود اما در زمانهایی نیز اجرای طرح با مشکلاتی روبرو بوده است و هم اکنون شاهدیم که این طرح به طور کامل کارساز نبوده است.

وی به اجرای طرح هدفمندی یارانه ها نیز اشاره و تاکید کرد: هدفمندی یارانه ها تا به حال فاصله طبقاتی را کاهش داده است و ما نیز باید سعی کنیم به نوبه خود این فاصله طبقاتی را کمتر کنیم.

