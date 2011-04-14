۲۶ فروردین ۱۳۹۰، ۰:۳۷

دستاورد محققان کشور /

سوخت بیودیزل از روغنهای گیاهی و بازیافتی در کشور تولید شد

محققان کشورمان با استفاده از منابع ارزان روغن های سوختی و آلاینده های محیط زیست موفق به تولید سوخت بیودیزل با کیفیت بالا شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، این محصول نوآورانه از منابع ارزان روغن‌های سوختی، بازیافتی و آلاینده‌های محیط زیست برای جایگزینی سوختهای فسیلی تولید شده و دارای کیفیت بالایی است. همچنین در این محصول با استفاده از فناوری نانوکاتالیست‌، علاوه بر آسانتر شدن فرآیند تولید بیودیزل، مشکلات زیست محیطی ناشی از پسماندهای تولید بیودیزل به روش سنتی برطرف شده است.

خالص بودن محصول تولید شده، استفاده مکرر از نانوکاتالیست‌های بازیافتی که در واکنش‌های سوختی باعث کاهش هزینه تولید می شود و نیز قابل رقابتی بودن محصول از نظر قیمت نسبت به سوخت‌های فسیلی از جمله مزایای این سوخت بیودیزلی است.
 
عمده مصرف این کاتالیست در پالایشگاه‌ها جهت تولید سوخت بیودیزل از روغن‌های گیاهی و بازیافتی است و از آن‌جایی که بیودیزل به راحتی با بنزین قابل ترکیب است، با افزودن مقداری بیودیزل در بنزین، احتراق آن افزایش یافته و آلودگی‌های ناشی از سوختن ناقص بنزین کاهش می‌یابد.
 
این محصول توسط یک شرکت دانش‌ بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان طراحی و تولید شده است.
کد مطلب 1288868

