بروکراسی اداری مانع اجرای مصوبات سفرهای دولت در شرق مازندران است

به گزارش خبرنگار مهر در بهشهر، احمد علی مقیمی ظهر پنجشنبه در نخستین جلسه شورای اداری شهرستان بهشهر در محل فرمانداری افزود: ایجاد اشتغال، افزایش تولید و بهره وری از جمله برنامه های دولت در تحقق جهاد اقتصادی است که باید به آن جامه عمل پوشانده شود و این مسائل از جمله دغدغه های مردمان شرق مازندران محسوب می شود.

وی خاطر نشان کرد: اتمام پروژه های نیمه تمام، فراهم کردن تدارکات لازم اجرای مصوبات سفر سوم، استفاده از منابع و اعتبارات ملی، ایجاد اشتغال حداقل برای هزار نفر در شهرستان از جمله برنامه های مدیران در سال جهاد اقتصادی است.

مقیمی تصریح کرد: اجرایی شدن مصوبات اول و دوم سفر ریاست جمهوری طولانی شده، که نتیجه مشکل روند اداری است و باید با فوریت حل شود و مصوبات اجرایی شود.

وی ادامه داد: کل بودجه تملک دارای برای شرق مازندران، 20 میلیارد تومان است که تنها 11 میلیارد و 200 میلیون تومان آن، معادل 56 درصد محقق شده است.

نماینده مردم شرق مازندران در مجلس شورای اسلامی گفت: هم اکنون 478 میلیارد تومان در حوزه عملیاتی پروژه ها در شرق مازندران اجرایی شده که براساس تلاش و پشتکارهمه جانبه مسئولان و با استفاده از بودجه های کشوری و چانه زنی با وزرا صورت گرفته است.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری نیز اظهار داشت: جهاد انگیزه الهی برای رشد و تعالی است و در سال جهاد اقتصادی باید تلاش همگانی در راستای تحقق پیشرفت ایجاد شود.

آیت الله سید صابر جباری افزود: همگونی و هماهنگی مهم ترین فاکتور در جهت رشد اقتصادی بوده که نیازمند ایثار در این رابطه است.

فرماندار بهشهر، با گرامیداشت سال جهاد اقتصادی بر افزایش تلاش در این رابطه تاکید کرد و گفت: همه باید با استفاده از توانمندی های لازم و ظرفیت های شهرستان در رابطه با پیشرفت شهرستان تلاش کنیم.

محمد رضا البرزی اظهار داشت: آنچه در سال 89 انجام دادیم تمرینی برای کارهای بزرگتر و حرکت رو به جلو بوده است و در سال جاری با تلاش بیشتری در جهت توسعه شهرستان حرکت می کنیم.