سطح گلکاریهای شهر زنجان 20 هزار مترمربع است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد ملک محمدی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران افزود: گل های کاشته شده تاکنون بیش از 15 هزار جعبه بوده و شامل گل های بنفشه ، مینا، میمونی ، و شب بو است.

وی ادامه داد: در برخی از میادین اصلی شهر نیز گل های پیازی از نوع لاله و سنبل کاشته شده که با گرم شدن هوا، به گل نشسته و چشم انداز زیبایی را ایجاد خواهند نمود .

ملک محمدی با اشاره به آغاز عملیات پیرایش و فرم دهی درختان سطح شهر گفت : با توجه به رشد نامناسب و عدم همسان بودن درختان کاشته شده در سطح رفیوژها و ایجاد چشم انداز نا مناسب ، این سازمان در ادامه هرس های انجام شده در سال های گذشته ، اقدام به پیرایش درختان واقع در خیابان های اصلی و فرعی نمود.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری زنجان افزود: این عملیات با هدف فرم دهی ، فضا سازی و ایجاد درختانی با فرم تاج مناسب ، حذف شاخه های خشک و آفت زده جهت ورود نور و هوا به داخل درختان صورت گرفت.

ملک محمدی گفت: اعتبار هزینه شده جهت هرس درختان سطح شهر با احتساب نیروی انسانی و هزینه های خدماتی بالغ بر 600 میلیون ریال است.