رفع مشکلات گردشگری لرستان شدنی است / برنامه ریزی برای نوروز 91!

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حبیب الله دهمرده را شاید به جرات بتوان یکی از دقیق ترین و پیگیرترین استانداران دولت دهم نامید چرا که از دقیقه ها هم برای پیگیری امور استفاده می کند که البته بسیاری از مدیران و خبرنگاران این امر را ناشی از تحصیلات وی در رشته ریاضیات می دانند.

به هر حال استاندار لرستان دو وجه شخصیتی دارد که می توان از کنار هم بودن دوتابلو در اتاق کارش این موضوع را فهمید. روی یکی از تابلوها پر است از فرمولهای ریاضی که استاد باید برای کلاس درس دانشجویان آنها را مرور کند و روی تابلو دیگر پر از جلسه هایی که باید آنها را هم به سامان برساند.

امسال اولین سالی بود که حبیب الله دهمرده سال نو را در کنار لرستانیها تحویل می کرد تا به قول خودش از تعطیلات نوروزی هم مایه بگذارد تا عقب ماندگی هایی که در لرستان تاریخی شده اند را تا حدودی جبران کند.

بدی ها را به پای ما بنویسید، خوبی ها مال دیگران!

تعطیلات نوروزی فرصتی بود تا در کنار استاندار لرستان، فرماندار خرم آباد، مدیر کل میراث فرهنگی، شهردار خرم آباد و دیگر متولیان ستاد تسهیلات سفر به صورت میدانی با مسافران نوروزی لرستان گفتگوهایی را داشته باشیم.

قرار بود استاندار در نهایت جمع بندی خود از وضعیت زیرساخت های حوزه گردشگری و فعالیتهای انجام شده در این زمینه را در گفتگویی با خبرنگار مهر مطرح کند که این فرصت در ایام تعطیلات نوروزی با توجه به مشغله های کاری حبیب الله دهمرده دست نداد.

به هر حال سفر به آبشار بیشه و نوژیان برای بررسی مشکلات گردشگری این جاذبه ها فرصتی بود تا استاندار لرستان از بررسی های خود در ایام تعطیلات نوروزی سخن بگوید. البته دهمرده با ما شرط کرد که در گزارشمان با وجود کمبودها هیچ دستگاهی را زیر سئوال نبریم و به شوخی گفت: هر آنچه از خوبی ها بود به پای سایر مدیران بگذارید و بدی ها را هم به پای ما بنویسید.

ایستگاه راه آهن بیشه

به هر حال با قبول شرط استاندار لرستان سوالاتمان را از دهمرده پرسیدیم و اولین سئوال این بود که چرا در هنگام گفتگو با مسافران نوروزی اول از کمبود ها می پرسیدند؟

از همین الان باید برای نوروز 91 برنامه ریزی کرد

وی در پاسخ به سئوال مهر با تاکید بر اینکه شناسایی کمبودها زمینه ساز رفع مشکلات است، بیان داشت: ما از همین الان باید برای بهار سال 91 شروع به برنامه ریزی کنیم و مشکلات را به حداقل ممکن برسانید.

دهمرده با تاکید بر اینکه رفع مشکلات حوزه گردشگری لرستان شدنی است، افزود: در این زمینه استانداری هم از دستگاههای متولی امر حمایت می کند و هم تا جایی که در توان داشته باشد اعتبار خواهد گذاشت.

وی با تاکید بر ضرورت رفع مشکات این بخش، ادامه داد: حتی اگر شده از وقت شخصی خود به صورت ویژه و فوق العاده استفاده می کنم تا مشکلات این بخش مرتفع شود.

استاندار لرستان با قبول ضعف های موجود در این زمینه به ویژه در حوزه زیرساخت های گردشگری، یادآور شد: ما باید تلاش هایمان را به سمتی ببریم که در سالهای آینده هر کسی به خرم آباد و لرستان سفر می کند وقتی به سایر استانها می رود از لرستان به نیکی یاد و مقایسه مثبت کند.

دهمرده خواستار سرمایه گذاری متولیان برای بروز فرهنگ مهمان نوازی مردم لرستان به صورت عینی و عملیاتی شد و گفت: باید این ظرفیت مطلوب را شکوفا کنیم.

با وجود همه تلاشها همچنان در حوزه گردشگری عقب هستیم

وی با تاکید بر اینکه خروجی برنامه ها باید به گونه ای باشد که ارزیابی مسافران از لرستان مثبت باشد، ادامه داد: با وجود همه تلاشهایی که در حوزه گردشگری در لرستان طی نوروز امسال صورت گرفت ولی ما همچنان عقب هستیم.

دهمرده معتقد است که در حوزه گردشگری لرستان عقب ماندگیهای تاریخی وجود دارد و می گوید: سرمایه گذاری در این بخش شکوفایی اقتصاد لرستان را به دنبال خواهد داشت.

وی با انتقاد از اینکه برنامه ریزی در حوزه گردشگری تنها به ایام عید محدود شده است، گفت: متاسفانه روند در استان به گونه ای است که یک جلسه قبل از عید می گذارند و بعد تمام می شود تا سال بعد که باید این روند اصلاح شود.

استاندار لرستان در ادامه سخنان خود به برنامه ریزی در این بخش اشاره می کند و به مردم قول می دهد که در سالجاری برای حوزه گردشگری لرستان وقت زیادی خواهد گذاشت.

ستاد تسهیلات سفر در لرستان دائمی می شود

دهمرده می گوید: در گام اول جلسه ستاد تسهیلات سفر را در تمام طول سال فعال خواهیم کرد و به دستگاهها هم اعلام کرده ایم که برنامه های خود را ارائه کنند.

حضور استاندار و مدیران استان در محل آبشار بیشه

وی خواستار جمع بندی اعداد و ارقام مورد نیاز برای توسعه زیرساخت های گردشگری در استان توسط دستگاهها شد و بیان داشت: در سالجاری هر مقدار اعتبار نیاز بود برای بحث گردشگری و توسعه زیرساخت های این بخش در نظر خواهیم گرفت.

استاندار لرستان از رسانه ها هم مطالباتی دارد. دهمرده معتقد است که یکی از ارکان مهم برای جذب گردشگر به استان رسانه ها هستند. وی از خبرنگاران و اصحاب رسانه استان هم خواست که برای رشد گردشگری لرستان پیشنهادات خود را ارائه دهند.

دستگاهها برنامه ریزی را به پایان سال موکول نکنند

از دهمرده راجع به ارزیابی اش از روند گردشگری در ایام نوروز می پرسیم. وی از زحمات دستگاهها قدردانی می کند و می گوید: البته هیچ چیز بی عیب و نقص نیست و باید دستگاهها در این زمینه همت بیشتری به خرج دهند و برنامه ریزی را به پایان سال موکول نکنند.

وی معتقد است که فعالیت در حوزه گردشگری برای مدیران به عنوان باقیات صالحات ثبت می شود و ادامه می دهد: هر آنچه در این زمینه فعالیت شود در روند توسعه استان موثر خواهد بود.

به محل آبشار بیشه می رسیم و استاندار برای گفتگو با گردشگرانی که این مکان را انتخاب کرده ند باید گفتگوی ما را نیمه تمام بگذارد. به همراه دهمرده برای ضبط اظهارات طبیعت گردان می رویم.

برای برخی از گردشگران و حتی لرستانیها باور کردنی نیست که خود استاندار مهمان آنها شده است و از مشکلات می پرسد. آنها انتظار داشتند استاندار بخواهد در یک بازدید نمادین برای خود تبلیغات به راه بیندازد ولی دهمرده با حضور در کنار گردشگران اولین سوالی که می پرسد این است که نقطه ضعف ما را بگوئید؟

ضعف زیرساخت های گردشگری در آبشارهای لرستان

یکی از گردشگرانی که مورد مخاطب استاندار قرار گرفته است با صراحت از مشکلات و ضعف زیرساخت های گردشگری استان می گوید. وی می گوید: در لرستان اکثر جاذبه ها حتی یک تابلو مناسب هم ندارند!

وی از وضعیت سرویس های بهداشتی در استان به ویژه در محل جاذبه های طبیعی به شدت گلایه مند است و ادامه می دهد: عمده خیابانها و کوچه های شهر مشکل آسفالت داشتند و به واقع عمران شهری در خرم آباد در حد یک مرکز استان نیست.

این مسافر نوروزی که چند روزی را برای دیدن جاذبه های طبیعی و تاریخی در لرستان اقامت کرده است، از مشکل راه دسترسی به آبشار بیشه، وضعیت نقشه های راهنما و همچنین نبود سکوهایی برای نشستن مسافران انتقاد می کند و ادامه می دهد: متاسفانه کل استان لرستان با مشکل نبود تابلو مواجه است به طوریکه نه تنها جاذبه های تاریخی و طبیعی بلکه کوچه ها و خیابهای شهر نیز با این مشکل درگیر هستند.

یکی دیگر از کسانی که برای آسیب شناسی وضعیت استان مورد سوال قرار می گیرد مسافری است که سالانه 5 هزار کیلومتر گردشگری می کند و این موضوع استاندار را برای استفاده از تجربیات این گردشگر اصفهانی ترغیب می کند. دهمرده نام و شماره تماس وی را می گیرد تا برای رفع مشکلات حوزه گردشگری استان از همه ظرفیت های در دسترس استفاده کرده باشد.

در نهایت پس از گفتگوهای متعدد با گردشگران دهمرده همانجا جلسه ای را با فرماندار خرم آباد، مدیر کل میراث فرهنگی و دیگر متولیان امر برای رفع مشکلات آبشار بیشه و ایجاد زیرساخت ها در این آبشار می گذارد.

دو ماه دیگر مشکلات بیشه نباید در این محل ریشه ای داشته باشند!

در ادامه گفتگوی خود از دهمرده می خواهیم از دستاورهای سفر به آبشار بیشه به عنوان یکی از زیباترین آبشارهای استان بگوید و با خنده در پاسخ به سوالمان عنوان می کند که باید طوری عمل کنیم که این مشکلات دو ماه دیگر در "بیشه" هیچ "ریشه" ای نداشته باشد!

دهمرده با افسوس در رابطه با این جاذبه منحصر به فرد ادامه می دهد: بیشه سالهاست که به عنوان جاذبه ای طبیعی در لرستان وجود دارد ولی چرا هنوز باید مسافران از وضعیت زیرساخت ها در این مکان تفریحی گلایه داشته باشند.

وی به بازدید از آبشار نوژیان و مشکلات موجود در آنجا هم اشاره می کند و می گوید: آیا برای رفع مشکلات این جاذبه ها و ایجاد حداقل زیرساخت ها باید از کره ماه کمک بگیریم؟!

استاندار لرستان با اشاره به آغاز فعالیتها برای رفع مشکلات موجود در بیشه و نوژیان، ادامه داد: ما به دنبال این هستیم که مسائل مربوط به هر جاذبه تاریخی و طبیعی را بررسی و حل کنم و سپس به سراغ مشکل بعدی برویم.

همه مشکلات را نمی توان یک شبه حل کرد

دهمرده معتقد است که همه مشکلات را نمی توان یک شبه حل کرد و می گوید: این از دروغ های بزرگ است اگر وعده بدهم که همه مشکلات را یکجا حل خواهم کرد ولی هر کدام از مسائل را به نوبت با همکاری همه مردم و مدیران مرتفع خواهیم کرد.

وی تاکید می کند که به دنبال برداشتن گام به گام مشکلات در مسیر توسعه گردشگری لرستان است و ادامه می دهد: به نظر من هیچ غیرممکنی وجود ندارد.

استاندار لرستان بر نقش صنعت گردشگری در رفع معضل بیکاری استان تاکید می کند و می گوید: هر چقدر اقامت مسافران را در لرستان بیشتر کنیم زمینه توسعه اقتصادی و رفع بیکاری استان بیشتر فراهم خواهد شد.

سخن پایانی استاندار لرستان....

سوالاتمان از استاندار لرستان زیاد است ولی مجال پرسیدن همه آنها را نمی یابیم. دهمرده استاد ریاضیات است و این موضوع ما را مجاب می کند که باید ما هم دقیق باشیم. جمله قابل تامل در سخنان پایانی دکتر دهمرده این است که وقتی یک دانش آموز تنبل درس نمی خواند و نمره قبولی نمی گیرد این موضوع را ناشی از کمکاری معلم می داند ولی وقتی نمره اش خوب می شود بدون توجه به زحمات معلم معتقد است که خودش نمره گرفته است.

دهمرده تاکید می کند که گردشگری لرستان نیازمند همکاری و تعامل همه مدیران و متولیان دستگاههای مرتبط است و در این میان استانداری هر آنچه در توان خواهد داشت حمایت خواهد کرد تا کمبودهای موجود در این بخش مرتفع شود.

گفتگوی ما با استاندار لرستان تمام می شود تا ما که از سفر خسته شده ایم برای رفع خستگی مان به خانه برویم ولی همچنان روی تابلو دفتر استاندار لرستان چند جلسه برای هماهنگی به منظور رفع مشکلات و کمبودهای موجود در زیرساخت های آبشارهای بیشه و نوژیان نوشته شده است که حبیب الله دهمرده را انتظار می کشد.

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گزارش: صدیقه حسینی