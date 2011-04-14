ادغام واحدهای نهضت سواد آموزی با آموزش و پرورش استانها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور تصویب کرد که واحدهای استانی نهضت سوادآموزی در اداره کل آموزش و پرورش استانها ادغام و تحت مدیریت مدیرکل آموزش و پرورش اداره شوند.

بدین ترتیب تصویب‌نامه مورخ 13/3/1387 هیات وزیران که واحدهای استانی نهضت سوادآموزی را از طرح تجمیع مدیریت‌های استانی وزارت آموزش و پرورش مستثنی کرده بود، لغو شد.

بر اساس ماده ‎ 30قانون مدیریت خدمات کشوری، تمامی واحدهای وابسته به یک وزارتخانه و موسسه های مستقل وابسته به رئیس جمهور در هر یک از سطوح تقسیمات کشوری باید در یک واحد سازمان ادغام و تحت مدیریت واحد قرار گیرند.

این مصوبه در تاریخ 23 فروردین 1390 از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.