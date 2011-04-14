به گزارش خبرگزاری مهر در اصفهان، سید جمال الدین صمصام شریعت گفت: با نهایی شدن تصویب طرح احداث سالن گلستان شهدای اصفهان، عملیات احداث سالن گلستان شهدای اصفهان در سال جاری آغاز خواهد شد.
وی بیان داشت: تصمیمات لازم در مورد احداث سالن گلستان شهدای استان اصفهان نهایی و به تصویب رسیده است.
وی افزود: خیمه فعلی گلستان شهدای اصفهان وضعیت مطلوبی ندارد که با توجه به این موضوع، از سالهای اخیر در جلسات متعدد تصمیماتی مبنی بر راهاندازی یک سالن با شرایط مناسب و در خور مردم شهید پرور اصفهان گرفته شد.
معاون عمرانی استاندار اصفهان با اشاره به اینکه بازدیدهای لازم از سوی دستگاههای متولی به منظور جانمایی این سالن انجام شده است، تصریح کرد: تمامی این دستگاهها و نهادها موافقت خود را برای احداث سالن گلستان شهدای اصفهان اعلام کردهاند.
وی اضافه کرد: مکان احداث این سالن در مجاورت پارکینگ گلستان شهدای اصفهان قرار دارد تا از این طریق مشکل پارک وسایل نقلیه در زمان برگزاری مراسمهای مذهبی نیز برطرف شود.
صمصام شریعت با بیان اینکه در بازدید از محل احداث این پروژه نمایندگانی از شهرداری، سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری و شورای شهر اصفهان حضور داشتند، تاکید کرد: مراحل آزادسازی این طرح در حال حاضر به پایان رسیده است.
وی ادامه داد: سالن گلستان شهدای استان اصفهان با رعایت الگوی اسلامی و در نظر گرفتن معماری بومی به گونهای که در شان مردم شهید پرور اصفهان باشد، احداث خواهد شد.
معاون عمرانی استاندار اصفهان همچنین گفت: به منظور اجرای این طرح دو میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است که با تخصیص این هزینه، عملیات اجرایی آن در سالجاری آغاز خواهد شد.
وی اضافه کرد: سقف زمانی که به منظور اجرا و اتمام ساخت سالن گلستان شهدای اصفهان تعیین شده است، یک سال و نیم آینده است.
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