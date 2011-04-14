به گزارش خبرگزاری مهر در اصفهان، سید جمال الدین صمصام شریعت گفت: با نهایی شدن تصویب طرح احداث سالن گلستان شهدای اصفهان، عملیات احداث سالن گلستان شهدای اصفهان در سال ⁯جاری آغاز خواهد شد.

وی بیان داشت: تصمیمات لازم در مورد احداث سالن گلستان شهدای استان اصفهان نهایی و به تصویب رسیده است.

وی افزود: خیمه فعلی گلستان شهدای اصفهان وضعیت مطلوبی ندارد که با توجه به این موضوع، از سال⁯های اخیر در جلسات متعدد تصمیماتی مبنی بر راه⁯اندازی یک سالن با شرایط مناسب و در خور مردم شهید پرور اصفهان گرفته شد.

معاون عمرانی استاندار اصفهان با اشاره به اینکه بازدید⁯های لازم از سوی دستگاه⁯های متولی به منظور جانمایی این سالن انجام شده است، تصریح کرد: تمامی این دستگاه⁯ها و نهاد⁯ها موافقت خود را برای احداث سالن گلستان شهدای اصفهان اعلام کرده⁯اند.

وی اضافه کرد: مکان احداث این سالن در مجاورت پارکینگ گلستان شهدای اصفهان قرار دارد تا از این طریق مشکل پارک وسایل نقلیه در زمان برگزاری مراسم⁯های مذهبی نیز برطرف شود.

صمصام شریعت با بیان اینکه در بازدید از محل احداث این پرو‍‍ژه نمایندگانی از شهرداری، سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری و شورای شهر اصفهان حضور داشتند، تاکید کرد: مراحل آزادسازی این طرح در حال حاضر به پایان رسیده است.

وی ادامه داد: سالن گلستان شهدای استان اصفهان با رعایت الگوی اسلامی و در نظر گرفتن معماری بومی به گونه⁯ای که در شان مردم شهید پرور اصفهان باشد، احداث خواهد شد.

معاون عمرانی استاندار اصفهان همچنین گفت: به منظور اجرای این طرح دو میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است که با تخصیص این هزینه، عملیات اجرایی آن در سال⁯جاری آغاز خواهد شد.

وی اضافه کرد: سقف زمانی که به منظور اجرا و اتمام ساخت سالن گلستان شهدای اصفهان تعیین شده است، یک سال و نیم آینده است.