نمایش تمرینی انواع جنگنده های ارتش شنبه انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، تست تمرینی 20 فروند از انواع جنگنده‌های نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که قرار است دوشنبه 29 فروردین به مناسبت روز ارتش برگزار شود، شنبه 27 فروردین ماه سال جاری در پایگاه یکم شکاری نیروی هوایی تهران انجام خواهد شد.

در این تمرین که تحت نظارت امیر سید محمدعلوی معاون عملیات نیروی هوایی ارتش انجام خواهد شد در حدود 20 فروند از انواع جنگنده های " F4 ، F5 ، F7، صاعقه، آذرخش، سوخو24 و میگ 29" به پرواز در خواهند آمد.



گفتنی است این عملیات تمرینی در صورت مساعد بودن شرایط آب و هوایی برگزار خواهد شد.