به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، مسئولان فدراسیون فوتبال ژاپن بعد از وقوع زلزله و سونامی مرگبار در این کشور از حضور در رقابت‌های جام ملت‌های آمریکای جنوبی موسوم به کوپا آمریکا عذرخواهی کرده بودند اما پس از مذاکره با مقامات کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی و جلب حمایت فیفا امروز تصمیم پیشین خود را عوض و اعلام کردند در این مسابقات شرکت خواهند کرد.

مسئولان فدراسیون فوتبال ژاپن در این خصوص اعلام کردند در حال آماده کردن نامه‌ای به کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی هستند تا آمادگی خود را برای شرکت در جام ملت‌های آمریکای جنوبی اعلام کنند.

بعد از اتفاقاتی که در ژاپن افتاد باشگاه‌های این کشور با اعزام بازیکنان خود در تاریخ اول تا 24 ژوئیه 2011 به آرژانتین مخالف هستند اما فدراسیون فوتبال ژاپن در نشست کمیته اجرایی خود، روز پنجشنبه اعلام کرد که تیم ملی را با اسکلت بازیکنان اروپایی که در تعطیلات میان فصل هستند، به مسابقات کوپا آمریکا اعزام خواهد کرد.

مسئولان فیفا هم چندی پیش اعلام کردند در تلاش هستند تا پس از رایزنی با باشگاه‌های ژاپنی و غیر ژاپنی، از آنها بخواهند بازیکنان ملی پوش این تیم را برای حضور در رقابت‌های فوتبال آمریکای جنوبی آزاد کنند.