اولين جشنواره سراسري دانشگاهي موسيقي برگزار مي شود

" رامين آزادآور" دبيراولين جشنواره سراسري دانشگاهي موسيقي كشور در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار موسيقي " مهر"، ضمن اعلام اين خبر افزود: برگزاري اين جشنواره كه قرار بود پيش از اين چند ماه جلوتر باشد، به فروردين ماه سال آينده موكول شد.

وي ادامه داد: اين جشنواره براي مقطع سني 16 تا 28 سال برگزار مي شود. هدف ما از گذاشتن اين رده سني، شركت هنرجويان آزاد و هنرجويان هنرستان هاي موسيقي در اين جشنواره بود. از اين رو 16 ساله ها هم مي توانند در آن شركت كنند.

" آزاد آور" افزود: ما به شكل تخصصي در دو رشته گيتار به عنوان ساز جهاني و سنتور به عنوان ساز ايراني، اين جشنواره را برگزار مي كنيم. در رشته گيتار ، هنرجويان سبك هاي فلامنكو، كلاسيك و موسيقي روز( پاپ) با هم به رقابت مي پردازند و در رشته سنتور در دو شيوه رديف نوازي و قطعه نوازي هنرجويان با هم رقابت خواهند داشت.

دبيراولين جشنواره سراسري دانشگاهي موسيقي در مورد تاريخ اعلام فراخوان جشنواره گفت: فراخوان اين جشنواره در آذرماه و از سوي دبيرخانه جشنواره كه در حال حاضر در محل آكادمي موسيقي تهران واقع است، اعلام مي شود. همچنين مكان برگزاري جشنواره تالار فارابي دانشگاه هنر خواهد بود. در كنار آن با تعدادي از سالن هاي فرهنگي به توافق هايي رسيده ايم كه بخش هاي جنبي جشنواره را در آنها برگزار كنيم.

وي ادامه داد: اين جشنواره به شكل رقابتي برگزار مي شود و ما در رتبه هاي اول تا سوم برگزيده خواهيم داشت.

رئيس آكادمي موسيقي تهران با اعلام اين مطالب در مورد حضور هنرجويان و شركت كنندگان شهرستاني در اين جشنواره گفت: از انجا كه از اسم جشنواره هم پيداست، اين جشنواره سراسري است و هنرجويان شهرستاني هم مي توانند در آن شركت كنند، اما ما هيچ گونه امكانات پذيرايي را نظير اسكان براي آنها نخواهيم داشت. اما از حضور آنها در تمامي بخش ها استقبال مي كنيم.

وي در پايان در مورد حاميان اين جشنواره افزود: آكادمي موسيقي تهران برگزار كننده اصلي اين جشنواره است و ما تا الان ، از ارگان خاصي طلب مشاركت نكرده ايم. اما با اين حال، ممكن است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در بخش هايي به ما كمك كند.

