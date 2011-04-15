2000 واحد مسکن مهر در خراسان جنوبی به بهره برداری می رسد

محمود محسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، اظهار داشت: از این تعداد هزار و 617 واحد در بیرجند و قاین و 435 واحد در سایر شهرستان های استان افتتاح می شود.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان از واگذاری 8 تا 10 هزار واحد مسکن مهر در خراسان جنوبی تا پایان سال خبر داد و گفت: آغاز عملیات اجرایی نزدیک به سه هزار واحد مسکن مهر در بیرجند علاوه بر سهمیه قبلی نیز از برنامه های کاری سال 90 است.

وی مجموع متقاضیان واجد شرایط مسکن مهر را در استان 22 هزار و 500 نفر اعلام کرد وبیان داشت: تاکنون برای ساخت 23 هزار و 191 واحد مسکن مهر زمین تخصیص یافته است.

وی تعداد واحدهای دارای قرارداد ساخت را 18 هزار و 609 واحد، دارای پروانه ساخت 20 هزار و 26 واحد، اتمام پی سازی 17 هزار و 210 واحد، اتمام اسکلت 13 هزار و 749 واحد، اتمام سفت کاری هشت هزار و 35 واحد و اتمام نازک کاری را سه هزار و 13 واحد اعلام کرد.

وی مجموع تسهیلات پرداخت شده برای آماده سازی 12 هزار و 793 واحد مسکن مهر را 1204 میلیارد و 767 میلیون ریال ذکر کرد.

به گفته این مسئول برای ساخت هر یک از این واحدها به طور سنتی 200 میلیون ریال، نیمه صنعتی 220 میلیون ریال و صنعتی 250 میلیون ریال تسهیلات بانکی پرداخت می شود.

محسن زاده اظهار امیدواری کرد: تا پایان شهریور سال 91 ، 23 هزار واحد مسکونی در دست ساخت در خراسان جنوبی به بهره برداری برسد.