زیرساختهای جهش اقتصادی باید در بنادر آماده شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، علی اکبر آقایی بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با مسئولان استان هرمزگان در مجتمع بندری شهید رجایی، بیان داشت: با توجه به نام گذاری امسال به نام جهاد اقتصادی باید همه توان خود را به کار ببندیم تا جایگاه اقتصادی ایران در جهان ارتقا یابد.

وی افزود: جهاد اقتصادی در راستای به دست آوردن اقتدار ملی است و کمیسیون عمران مجلس نقشی اساسی در جهت تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری در سال جاری بر عهده دارد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس در خصوص اهداف اعضای این کمیسیون به استان هرمزگان گفت: تحقق جهاد اقتصادی و همچنین نظارت بر اجرای مصوبه های مجلس همانند بودجه سالیانه و برنامه پنجم توسعه از جمله اهداف این سفر بوده است.

آقایی ادامه داد: برای تحقق جهش اقتصادی باید زیرساختهای آن آماده شود و بنادر نقش مهمی در توسعه زیرساختهای اقتصادی دارند.

وی با بیان اینکه پیشرفت اقتصادی غرب هم به علت توسعه زیرساختها بوده، عنوان کرد: افزایش رقابت در بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بنادر کشور موجب توسعه زیرساختهای اقتصادی می شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به ظرفیت بالای اقتصادی ایران، اظهار داشت: این سزاوار نیست که ایران با این همه ظرفیت اقتصادی نتواند با کشورهای خلیج فارس رقابت کند و باید در سال جهاد اقتصادی این امر محقق شود.

آقایی با اشاره به دو خطه شدن راه آهن بندرعباس، بیان داشت: یکی از اولویتهای دولت و مجلس این است که بندرعباس به وسیله راه آهن دو خطه به شمال کشور متصل شود و یکی از اولویتهای اصلی دولت و مجلس توسعه راه آهن، آزاد راه و بزرگراه است.