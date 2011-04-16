محمد اللهیاری فومنی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره روند ثبت نام از ناشران داخلی برای حضور در این نمایشگاه گفت: ثبت نام از ناشران داخلی از اواخر سال گذشته شروع شد و شورای سیاستگذاری نمایشگاه همانند چند سال گذشته این کار را به تشکل‌های صنفی نشر واگذار کرد که در چهار بخش ناشران کودک و نوجوان، آموزشی، دانشگاهی و عمومی انجام شد.

به گفته وی تشکل‌های صنفی که مسئولیت ثبت نام از ناشران داخلی را بر عهده داشته‌اند، عبارتند از: انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان، انجمن فرهنگی ناشران کتاب‌های آموزشی، انجمن فرهنگی ناشران دانشگاهی و اتحادیه شرکت تعاونی ناشران کشور(آشنا).

اللهیاری افزود: کار ثبت نام ابتدایی و نهایی از ناشران به انجام رسیده است و در حال حاضر هم تشکل‌های مذکور در حال جانمایی ناشران در مصلی هستند و بر اساس این جانمایی به ناشران اعلام خواهد شد تا در نمایشگاه حضور پیدا کنند.

مدیر کمیته ناشران داخلی بدون اعلام آمار دقیق از تعداد ناشران حاضر در این بخش، تاکید کرد: چیزی که مشخص است این است که ما شاهد ارائه درخواست‌های فراوان برای افزایش متراژ غرفه‌ها هستیم اما نمایشگاه ظرف مکانی محدودی دارد.

اللهیاری اضافه کرد: ما موظفیم تا جایی که ممکن است از یک طرف این درخواست‌ها را اجابت کنیم و از طرف دیگر متناسب با بضاعت محل برگزاری نمایشگاه یعنی مصلی، فضا در اختیار ناشران قرار دهیم.

وی از ثابت ماندن میزان اجاره غرفه در نمایشگاه امسال خبر داد و گفت: بر اساس یکی از مصوبه‌های شورای سیاستگذاری نمایشگاه که به بخش هزینه‌های عمومی مربوط می‌شود، امسال هیچ هزینه جدید یا مازادی به ناشران بابت حضور در نمایشگاه تحمیل نشده است.

مدیر کمیته ناشران داخلی همچنین درباره پیش‌بینی‌اش از نحوه حضور ناشران در نمایشگاه بیست و چهارم تاکید کرد: ما هر سال شاهد یک رشد خوب در عناوین کتاب‌های چاپ شده در کشور هستیم و بر اساس برآوردها امسال نیز ما هم در تعداد این عناوین و هم در متراژ درخواستی از سوی ناشران شاهد رشد قابل توجهی هستیم.

بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از 14 تا 24 اردیبهشت ماه در مصلی امام خمینی (ره) تهران برپا می‌شود.