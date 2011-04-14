به گزارش خبرنگار مهر در قم، اسدالله گائینی ظهر پنج شنبه در همایش یکصدمین سالروز تاسیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در سالن همایش‌های اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قم برگزار شد در سخنانی اظهار داشت: با همکاری اداره کل منابع طبیعی استان برای 95 درصد از املاک منابع طبیعی در سطح استان قم سند مالکیت صادر شد.



وی به اهداف سازمان ثبت اسناد و املاک اشاره کرد و گفت: این سازمان اهداف بسیاری را دنبال می‌کند که از جمله مهمترین آنها ایجاد نظم و امنیت در جامعه است.



مدیر‌کل اداره ثبت اسناد و املاک قم افزود: کاهش، دعاوی‏ و مراجعات قضایی، آسودگی خاطر دارندگان اسناد رسمی، ادله دارندگان ملک از دیگر اهداف قوانین ثبتی به شمار می‌رود.



381 میلیارد تومان درآمد سازمان در سال 89



وی در ادامه به درآمدهای سازمان ثبت اسناد و املاک استان قم در سال‌های اخیر اشاره کرد و ابراز داشت: سازمان توانست در سال 86 در مجموع 57 میلیارد تومان، در سال 88، 358 میلیارد تومان و در سال 89 نیز 381 میلیارد تومان در آمد کسب کند و این در حالی است که در ساهای 88 و 89 دو برابر آنچه که وظیفه سازمان در کسب در آمد بوده است درآمد داشته است .



گائینی خاطرنشان کرد: متاسفانه از این اضافه درآمد چیزی نصیب خود سازمان ثبت اسناد و املاک استان نشد که مدیران استانداری باید برای افزایش سهم سازمان از این درامدها تمهیداتی بیندیشند.



وی در ادامه به برخی از مشکلات سازمان ثبت اسناد و املاک استان قم اشاره کرد و گفت: کمبود اعتبار، بلاتکلیفی 25درصد از پست‌های سازمانی‌، عدم مکان مناسب برای استقرار ادارات ثبت، از جمله مشکلاتی است که ما در استان با آن مواجه هستیم.



مدیر‌کل اداره ثبت اسناد و املاک قم اضافه کرد: 6 اداره ثبتی در استان قم فعال اند که ازتعداد 4 اداره در واحدهای اجاره ای مشغول فعالیت هستند اما با همه این کمبود امکانات سازمان ثبت اسناد و املاک استان قم توانست در بخش صدور اسناد مالکیت اماکن روستایی مقام برتر را در کشور دریافت کند.



اسناد قدیمی با سند تک برگی تعویض می‌شود



وی در بخش پایانی سخنان خود عنوان کرد: ثبت اسناد تک برگی در 6 فرایند صورت می‌گیرد که 4 فرآیند آن در قم و مابقی در تهران انجام می شود و در این راستا نیز فراخوانی داده شده است که آن دسته از افرادی که دارای اسناد قدیمی هستند این اسناد را ارائه و به جای آن اسناد تک برگی که دارای ضریب امنیتی بالاتری می باشند دریافت کنند

