1800 فرصت شغلی در شهرستان درمیان ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، رجبعلی براتی ظهر پنجشنبه در اولین نشست شورای آموزش و پرورش این شهرستان در سال جدید از پیشرفت 60 درصدی عملیات احداث استخر سرپوشیده اسدیه خبر داد و گفت: برای احداث این استخر مبلغ 610 میلیون تومان مصوب شده بود که مبلغ 435 میلیون تومان از اعتبار مصوب اختصاص یافته است.

وی بر توزیع بهینه نیروی انسانی و استفاده از حمایت خیرین در تکمیل فضاهای آموزشی تأکید کرد و افزود: ایجاد تنوع در رشته های آموزشی دوره متوسطه، توسعه مراکز فنی و حرفه ای، افزایش و هدفمند ساختن فعالیت های پرورشی و فوق برنامه، احداث و تکمیل اردوگاههای سیاحتی و تفریحی شهرستان از مهمترین برنامه ها و اولویتهای سند توسعه 5 ساله شهرستان در بخش آموزش و پرورش به شمار می رود.

فرماندار درمیان استفاده مطلوب و بهینه از ظرفیتهای موجود را رمز موفقیت در عرصه های اقتصادی دانست و تصریح کرد: متأسفانه به علت غفلت و یا سهل انگاری این مسئله به فراموشی سپرده شده و موجب کند شدن سرعت رشد فرهنگی و اقتصادی شهرستان شده است.

براتی از ایجاد یکهزار و 242 فرصت شغلی در سال گذشته خبر داد و اظهار داشت: تا پایان سال جاری بیش از یکهزار و 827 فرصت شغلی جدید در درمیان ایجاد می شود.

فرماندار درمیان برتشریح و توسعه کار آفرینی، آشنایی هر چه بیشتر دانش آموزان با حرفه های مختلف و توسعه مراکز تولید در شهرستان تأکید کرد و افزود: مشاغل خدماتی کشاورزی از قبیل احداث کارخانه زرشک پاک کنی و بسته بندی این محصول، توسعه و افزایش تولید محصولات گلخانه ای، پرورش زنبور عسل و حرفه های مرتبط با تأسیسات از جمله مشاغل مورد نیاز شهرستان درمیان محسوب می شود.

مدیر آموزش و پرورش درمیان نیز در این جلسه گفت: در سال گذشته مبلغ 48 میلیون و 500 هزار تومان برای ارتقای مهارت های شغلی فرهنگیان و اجرای طرح سباح در این شهرستان هزینه شده است.

محمد حسین بهدانی با بیان اینکه میانگین ساعات دوره های ضمن خدمت برگزارشده در سال گذشته 103 نفر ساعت بوده اظهار داشت: در زمستان 89 و در راستای افزایش سطح آگاهی و مهارتهای شغلی قریب هزار فرهنگی شهرستان در کلاسهای تولید محتوای الکترونیک و فناوری اطلاعات شرکت کرده و با این مهارتها آشنا شدند.

98 درصد مصوبات شورای آموزش و پرورش درمیان اجرایی شد

مدیر آموزش و پرورش درمیان با اشاره به اجرایی شدن 98 درصدی مصوبات شورای آموزش و پرورش این شهرستان در سال گذشته تصریح کرد: در اجرای طرح سباح تا کنون 4 میلیون تومان برای اعزام 176 دانش آموز پایه سوم ابتدایی از 7 آموزشگاه به مرکز استان هزینه شدهاست.

به گفته وی در صورت تأمین نقدینگی یکهزار و 100 دانش آموز پایه سوم از مزایای این طرح بهره مند می شوند.

وی نبود استخر شنا در مرکز شهرستان، طولانی بودن مسافت تا مرکز استان، کمبود وسیله نقلیه عمومی و نبود مربی مجرب را از مهمترین مشکلات اجرای طرح فوق در درمیان برشمرد.

بهدانی با بیان این که اردوگاه ییلاقی روستای گُزُند به واسطه موقعیت جغرافیایی خاص خود پذیرای دانش آموزان، کارکنان ادارات و هم استانیهای عزیز می باشد اضافه کرد: این اردوگاه با توجه به میزان بالای جذب مسافر با مشکلات عدیده ای رو برو است که عدم حصار کشی مناسب،عدم برخورداری از امکانات آبیاری مکانیزه و کمبود نقدینگی از مهمترین مشکلات این اردوگاه محسوب می شود.

مدیر آموزش و پرورش درمیان و خواستار مساعدت فرمانداری در تأمین هزینه های تجهیز اردوگاه به سیستم آبیاری مکانیزه شد.

وی میثاق با آرمانهای امام و رهبری، برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی، تجلیل از فرهنگیان نمونه و پیشکسوت شهرستان، برگزاری گردهمایی فرهنگیان و برپایی سمینار منطقه ای مشاوران جوان را از مهمترین برنامه های هفته معلم و اردیبهشت این مدیریت بر شمرد.

بهدانی با اشاره به هفته مشاغل ادامه داد: در سال گذشته قریب به هزار دانش آموز سال سوم راهنمایی در هفته مشاغل از کارخانه های تولیدی شهرستان و استان بازدید کردند.