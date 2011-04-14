افزایش 46 درصدی صادرات کالا از طریق بنادر / رتبه 45 بندر رجایی در دنیا

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، سید عطاالله صدر بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه اعضای کمیسیون عمران مجلس با مسئولان استان هرمزگان که با حضور معاونان وزیر راه در مجتمع بندری شهید رجایی برگزار می شد، عنوان کرد: در حال حاضر 93 درصد از صادرات و واردات کشور از طریق بنادر صورت می گیرد.

وی ادامه داد: میزان تخلیه و بارگیری کالا در بنادر کشور در سال گذشته 140 میلیون تن بود که 60 درصد این امر از طریق بندر شهید رجایی صورت گرفت.

رئیس سازمان بنادر و دریانوردی کشور با بیان اینکه ظرفیت تخلیه و بارگیری کالا در بنادر کشور 160 میلیون تن در سال است، اظهار داشت: در سال گذشته بندر شهید رجایی در میان سه هزار و 500 بندر کانتینری دنیا در رتبه 45 دنیا قرار گرفت.

صدر افزود: ظرفیت سوخت رسانی در بنادر کشور در حال حاضر 2.5 میلیون تن است که در سال جاری این ظرفیت 50 درصد افزایش می یابد.

وی با اشاره به افزایش صادرات کالا از طریق بنادر کشور در سال گذشته، بیان داشت: در سال گذشته صادرات کالا از طریق بنادر کشور 46 درصد نسبت به مدت مشابه افزایش داشت.

معاون وزیر راه با اشاره به افزایش سرمایه گذاری در بنادر کشور توسط بخش خصوصی، تصریح کرد: در حال حاضر 570 میلیارد تومان توسط بخش خصوصی برای توسعه پس کرانه های بنادر سرمایه گذاری شده است.

صدر به گسترش بنادر مسافری در سال گذشته اشاره کرد و یاد آور شد: در ایام تعطیلات نوروز پنج میلیون و 200 هزار مسافرت دریایی از طریق بنادر کشور صورت گرفت.