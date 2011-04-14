نشست بین المللی اتحادیه عرب درباره لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مقر اتحادیه عرب در قاهره امروز شاهد یک نشست بین المللی برای بررسی اوضاع لیبی بود.

این نشست به ریاست "عمرو موسی" دبیرکل اتحادیه عرب و با حضور "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل متحد، "اکمل الدین احسان اوغلو" دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی و "جان بینگ" رئیس کمیساریای عالی اتحادیه آفریقا و "کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد.

در این نشست راهکارهای سیاسی برای حل بحران لیبی و تشدید همکاری های اتحادیه عرب، اتحادیه اروپا، اتحادیه آفریقا و سازمان کنفرانس اسلامی در این زمینه بررسی شد.

در این نشست همچنین تاکید شد که مهمترین مسئله در شرایط کنونی توقف فوری درگیری در لیبی و سپس گفتگو است گفتگوهایی که تمام طرفها در آن حضور داشته باشند.

همچنین بینگ اعلام کرد: راه حل نظامی از نظر ما پذیرفتنی نیست چرا که تجهیز طرفها به سلاح در لیبی به مثابه کشتار بیشتر و وقوع فاجعه ای انسانی در این کشور است.

پس از این نشست دبیرکل سازمان ملل متحد در یک کنفرانس خبری نیز اظهار داشت : ما به دنبال راهکاری سیاسی هستیم تا ملت لیبی بتواند به انتظارات خود دست یابد. وی افزود: ما همواره بر توقف فوری درگیری ها در لیبی تاکید می کنیم.

کاترین اشتون نیز گفت : اتحادیه اروپا بر این باور است که معمر قذافی هر چه سریعتر باید از قدرت کناره گیری کند.