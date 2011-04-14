به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سیدمهدی ثمره هاشمی در حاشیه بازدید از خط انتقال آب از سرشاخه‌های دز به قم گفت: هم اکنون شیرآلات خط انتقال در حال تست می‌باشد و انشاالله به زودی آب سرشاخه‌های دز در قم توزیع می‌شود و مردم طعم آب شیرین و گوارای آن را خواهند چشید.



مرکز تله‌متری آبفای قم در سطح کشور پیشتاز و الگو است



وی همچنین در بازدید از مرکز تله متری و کنترل از راه دور تاسیسات آبفای قم گفت: شرکت آب و فاضلاب استان قم در این زمینه از شرکت‌های پیشتاز در سطح کشور به شمار می‌رود که تقریبا صدردصد موارد مربوط به تولید و انتقال آب، ایستگاه‌های پمپاژ، مخازن و شبکه توزیع شهر از طریق مرکز تله متری این شرکت قابل رویت، ‌ اندازه‌گیری و کنترل است.



مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با بیان اینکه در شهر قم در بحث تله‌متری و کنترل هوشمند و کنترل از راه دور تاسیسات اقدامات و فعالیت‌های بسیار خوبی صورت گرفته است، اظهار داشت: در این زمینه آبفای قم رتبه‌های اول و دوم در سطح کشور را به خود اختصاص داده است و بسیاری از مدیران عامل و مسئولان شرکت‌های آب و فاضلا ب از نقاط مختلف کشور برای الگوگیری از این مرکز بازدید کرده‌اند.



در سامانه ۱۲۲ قم تمام موارد برای پاسخگویی به مردم به کار گرفته شده است



وی همچنین پس از بازدید از بخش‌های مختلف سامانه آبفا ۱۲۲ قم نیز گفت: این سامانه در کلیه شرکت‌های آب و فاضلاب کشور برای ارائه خدمات سریع، ‌ آسان و غیرحضوری راه‌اندازی شده است.



مهندس ثمره هاشمی پاسخگویی به سوالات، ثبت ‌در خواست‌های مردم از قبیل تفکیک واحد و همچنین اعلام حوادث شبکه‌های آب و فاضلاب را از جمله خدمات سامانه ‌های ۱۲۲ اعلام کرد و گفت: از طریق سامانه ۱۲۲ به نوعی می‌توان وضعیت شبکه آب و فاضلاب را در شهر کنترل و قضاوت مردم را نیز در همه زمینه‌هایی که مربوط به شبکه آب و فاضلاب می‌شود استخراج کرد.



وی سامانه ۱۲۲ قم را از سامانه‌های رده بالای شرکت‌های آب و فاضلاب سراسر کشور دانست و گفت: در شرکت آب و فاضلاب قم تمام موارد لازم در سامانه ۱۲۲ در نظر گرفته شده است تا مردم به راحتی با این سامانه تماس بگیرند و پاسخ خود را دریافت کنند.



مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور در عین حال گفت: البته امیدواریم با توصیه‌هایی که انجام شد و با اقدامات تکمیلی و راه‌اندازی بخش‌های جدید، این سامانه به یک پل ارتباطی مطمئن، سریع و ‌پاسخگو بین مردم و مسئولان آبفا تبدیل شود.

