آیت الله سیستانی درخواست پادشاه عربستان برای مکالمه تلفنی را رد کرد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام جواد شهرستانی بعد از ظهر پنجشنبه در دیدار اعضای فراکسیون دانشگاهیان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پادشاه عربستان پس از وقوع ناآرامی ها در بحرین خواستار مکالمه تلفنی با آیت الله سیستانی شده بود، اظهار داشت: آیت الله سیستانی درخواست پادشاه عربستان را رد کردند، زیرا معتقد بودند این درخواست در جهت اصلاح وضعیت مردم بحرین نیست.



وی همچنین به موضع گیریهای این مرجع تقلید در برابر حوادث اخیر کشورهای اسلامی اشاره کرد و یادآور شد: وضعیت شیعیان بحرین از لحظه آغاز موجب نگرانی آیت الله سیستانی بود و ایشان در همان زمان به دنبال حل مشکل بحرین بودند زیرا به خوبی از روابط حکومت آل خلیفه و حکومت عربستان مطلع بودند و نمی خواستند مردم بحرین اسیر این دو حکومت شوند.



نماینده آیت الله سیستانی در ایران با اشاره به نامه‌های بوش و اوباما به آیت الله سیستانی گفت: این دو رئیس جمهور آمریکا بسیار سعی داشتند که از جایگاه آیت الله سیستانی سوءاستفاده کنند اما درایت ایشان همواره مانع این کار شد.



مصطفی کواکبیان رئیس فراکسیون دانشگاهیان مجلس نیز در این نشست با بیان اینکه نقش آیت الله سیستانی در وحدت شیعیان جهان همواره موثر بوده است، از موضع گیری‎های این مرجع تقلید شیعیان درباره حوادث اخیر کشورهای اسلامی قدردانی کرد و گفت: سخنان و رهنمودهای آیت الله سیستانی همواره موجب دلگرمی شیعیان مظلوم دنیا بوده و امیدواریم این روشنگری‌ها همچنان ادامه داشته باشد.



سید فاضل موسوی نماینده مردم خدابنده نیز بر لزوم همکاری ایران و عراق در برداشت از میادین مشترک نفت و گاز اشاره کرد و خواستار حضور موثر آیت الله سیستانی برای جلوگیری از استیلای غرب بر مخازن نفتی عراق شد.

